«Ростов» сыграет со «Спартаком» в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 апреля. Матч состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Ростов» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Валерия Карпина набрала 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Красно-белые с 35 баллами идут на 7-й строчке первенства страны.

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