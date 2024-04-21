«Ростов» — «Спартак»: видео голов

«Ростов» принимает «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России.

В первом тайме команды обменялись голами после навесов со штрафных: на гол Даниила Хлусевича ответил Егор Голенков.

Во втором тайме Хесус Медина сначала вывел гостей вперед после ошибки Сергея Песьякова, а затем с пенальти оформил дубль. Перед 11-метровым хозяева заменили вратаря — вместо Песьякова вышел Никита Медведев.

На 76-й минуте Кристофер Мартинс сделал счет разгромным.

16-я минута. Хлусевич — 0:1

36-я минута. Голенков — 1:1

54-я минута. Медина — 1:2

60-я минута. Медина — с пенальти — 1:3

76-я минута. Мартинс — 1:4