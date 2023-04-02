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Сегодня, 20:54

«Ростов» победил «Торпедо» в меньшинстве на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» обыграл «Торпедо» на своем поле в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев забили Андрей Лангович и Евгений Чернов, единственный гол гостей на счету Давида Караева.

На 35-й минуте матча нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не забил пенальти, а на 42-й минуте красную карточку получил капитан ростовчан Данил Глебов, который грубо сфолил на полузащитнике «Торпедо» Иване Енине в центре поля.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 44 очками. «Торпедо», которое провело первый матч под руководством нового главного тренера Жозепа Клотета, идет на последней, 16-й строчке с 10 очками.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Оренбургом» на выезде (10 апреля), а «Торпедо» примет дома «Факел» (8 апреля).

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Торпедо М

Футбол
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ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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