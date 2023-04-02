Судейство
Сегодня, 19:56
В еще одном матче 21-го тура чемпионата России арбитр не добавил достаточно времени к одному из таймов, «украв» у футболистов несколько минут.
В игре «Ростов» — «Торпедо» до перерыва было потрачено больше двух минут на назначение 11-метрового удара, около двух с половиной минут на наказание Данила Глебова, около минуты на оказание помощи Ивану Енину. Это только основные временные потери.
Получается, что судье следовало добавить минут шесть. Но он добавил только три и столько же и дал сыграть.