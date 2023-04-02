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Сегодня, 17:47

«Ростов» — «Торпедо»: Комличенко и Полоз выйдут с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Торпедо».

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Прохин, Сильянов, Бочаров, Тугарев, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Голенков.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Лебеденко, Караев, Турищев, Рейна.

Запасные: Довбня, Шляков, Роганович, Юзепчук, Кухарчук, Орехов, Каймаков, Чурич, Савич, Жажа, Стефанович, Андре.

Матч «Ростов» — «Торпедо» начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Торпедо М

Футбол
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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