Сегодня, 17:47
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Торпедо».
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Прохин, Сильянов, Бочаров, Тугарев, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Голенков.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Лебеденко, Караев, Турищев, Рейна.
Запасные: Довбня, Шляков, Роганович, Юзепчук, Кухарчук, Орехов, Каймаков, Чурич, Савич, Жажа, Стефанович, Андре.
Матч «Ростов» — «Торпедо» начнется в 19.00 по московскому времени.