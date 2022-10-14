«Ростов» — «Урал»: если Филипенко не сфолил, почему не назначен угловой?

На 57-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» в штрафной площади гостей произошло очередное единоборство Егора Филипенко и Николая Комличенко, после которого ростовский нападающий упал, а мяч выкатился за пределы поля. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина провели проверку и предложили судье Евгению Турбину посмотреть видеозапись, чтобы самому оценить действия игроков.

В общей сложности весь процесс принятия итогового решения занял почти шесть минут, что, конечно, очень долго. Турбин не увидел нарушения правил со стороны Филипенко, который в подкате слегка коснулся мяча. 11-метровый удар не был назначен. Но почему тогда мяч в игру вводил «Урал» ударом от ворот? Почему арбитр не назначил угловой удар?