«Ростов» — «Урал»: почему автором гола сделали Ваханию? Он прострелил, а не ударил по воротам

После матча 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (2:2) судейская бригада Романа Галимова внесла в протокол странную запись: автором второго гола ростовчан почему-то стал Илья Вахания. Хотя во время трансляции было четко показано, что защитник хозяев не нанес удар по воротам, а прострелил, сделал передачу. А затем футболист «Урала» Артем Мамин попытался ее прервать и в падении переправил мяч в собственные ворота. Это автогол. И ничто иное.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Но Галимов или его резервный Павел Шадыханов указали в соответствующей графе фамилию Вахании. Пожалели Мамина? Когда, наконец, выработают критерии, что считать автоголом, и занесут их в регламент турнира?