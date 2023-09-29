«Ростов» на своем поле сыграет с «Уралом» в рамках 10-го тура чемпионата России 29 сентября, в пятницу. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ростов» — «Урал» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 18.50 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Валерия Карпина располагается на 11-м месте турнирной таблицы премьер-лиги с 9 очками. Команда из Екатеринбурга занимает 8-ю строчку, в ее активе — 14 баллов.

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