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Сегодня, 17:57

«Ростов» — «Урал: стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Ростов» и «Урал» объявили стартовые составы перед матчем 10-го тура РПЛ. Матч стартует в 19.00 мск.

«Ростов»: Песьяков, Вахания, Мелехин, Осипенко, Чернов, Миронов, Глебов (капитан), Байрамян, Уткин, Мохебби, Голенков.

Запасные: Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Ионов, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Столбов.

«Урал»: Помазун, Кулаков (капитан), Итало, Бегич, Мамин, Кики, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Шеттине.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Эмерсон, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Дмитриев, Юшин, Ишков, Каштанов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
0
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