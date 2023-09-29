Сегодня, 17:57
«Ростов» и «Урал» объявили стартовые составы перед матчем 10-го тура РПЛ. Матч стартует в 19.00 мск.
«Ростов»: Песьяков, Вахания, Мелехин, Осипенко, Чернов, Миронов, Глебов (капитан), Байрамян, Уткин, Мохебби, Голенков.
Запасные: Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Ионов, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Столбов.
«Урал»: Помазун, Кулаков (капитан), Итало, Бегич, Мамин, Кики, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Шеттине.
Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Эмерсон, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Дмитриев, Юшин, Ишков, Каштанов.