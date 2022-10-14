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Сегодня, 18:13

«Ростов» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

14 октября в Ростове-на-Дону «Ростов» сыграет с «Уралом» в матче 13-го тура РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Осипенко, Миронов, Глебов, Тугарев, Уткин, Мельников, Комличенко.

Запасные: Цулая, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Щетинин, Комаров, Ковальков, Джебов, Голенков, Нтумба.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Сингатулин, Железнов, Гаджимурадов, Татаринов, Влут.

Начало матча в 19.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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