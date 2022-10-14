«Ростов» — «Урал»: судья ошибочно не удалил игрока гостей

На 45-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин принял неверное решение — он не показал красную карточку и не удалил с поля Ибраима Сиссе.

Футболист гостей сыграл агрессивно против Николая Комличенко, ударил соперника в правую ногу чуть ниже колена. Удар был нанесен шипами почти прямой ногой. Соперники шли на друга с большой скоростью, и ростовчанин, сыгравший в мяч, едва избежал серьезной травмы.

Турбин оставил Сиссе в игре и после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Екатерины Курочкиной. Посмотрев видеозапись, судья наказал нарушителя желтой карточкой.