«Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров

«Ростов» обыграл «Химки» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ и установил рекорд за всю историю клуба по очкам, набранным на этом отрезке сезона, сообщает Opta.

Ростовчане набрали 41 очко в 20 матчах Предыдущий рекорд — 40 очков в 20 турах — был установлен в сезоне-2015/16, когда тренером желто-синих был Курбан Бердыев.

Благодаря победе над «Химками» «Ростов» опередил «Спартак» и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Ростов» на своем поле принимает «Торпедо». Матч пройдет 2 апреля.