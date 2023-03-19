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Сегодня, 16:11

«Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров

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«Ростов» обыграл «Химки» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ и установил рекорд за всю историю клуба по очкам, набранным на этом отрезке сезона, сообщает Opta.

Ростовчане набрали 41 очко в 20 матчах Предыдущий рекорд — 40 очков в 20 турах — был установлен в сезоне-2015/16, когда тренером желто-синих был Курбан Бердыев.

Благодаря победе над «Химками» «Ростов» опередил «Спартак» и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Ростов» на своем поле принимает «Торпедо». Матч пройдет 2 апреля.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:1
Ростов

Источник: https://t.me/optarussia/1927
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