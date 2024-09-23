«Ростов» выложил песню с критикой работы судьи Карасева в матче с махачкалинским «Динамо»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в своем Telegram-канале песню, посвященную работе арбитра Сергея Карасева в матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Желто-синие акцентировали внимание на двух похожих нарушениях правил со стороны обеих команд. В одном из них Карасев свистнул фол на игроке махачкалинцев, а в другом эпизоде не отреагировал на падение футболиста дончан.

Ростовчане с 12 очками располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Валерия Карпина 28 сентября сыграет против «Акрона».