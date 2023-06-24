«Ростов» выступил с заявлением по поводу политической ситуации в России

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление по поводу политической ситуации в России.

«Обращение футбольного клуба «Ростов». Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!» — говорится в заявлении клуба.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил «СЭ», что сборы команды проходят в штатном режиме.