«Зенит» и «Ростов» сыграли нулевую ничью

«Зенит» и «Ростов» не выявили победителя в матче 23-го тура РПЛ — 0:0.

В начале первого тайма защитник питерцев Вячеслав Караев пробил в перекладину после подачи с фланга.

На 61-й минуте встречи главный арбитр Сергей Карасев отменил свое решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Павла Кукуяна.

Изначально судья указал на точку после падения игрока «Ростова» Кирилла Щетинина. Но выяснилось, что фол Дугласа Сантоса был до линии штрафной «Зенита».

«Зенит» набирает 55 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» — второй с 46 очками.

В следующем туре питерцы сыграют дома с «Динамо» 22 апреля. «Ростов» отправится в гости к «Уралу» 23-го числа.