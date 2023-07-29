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Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет против «Ростова» 29 июля во 2-м туре РПЛ
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
«Ростов» — «Зенит».
Фото Анна Мейер
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В субботу, 29 июля, «Зенит» в гостях сыграет с «Ростовом» в рамках 2-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Игра начнется — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Зенит» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

В 1-м туре РПЛ «Зенит» благодаря дублю Кассьерры обыграл «Нижний Новгород» (2:0), «Ростов» обыграл «Факел» (2:1).

Питерский клуб выиграл три из четырех матчей в Ростове. Южанам же удадось свести вничью три из пяти последних матчей против «Зенита».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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