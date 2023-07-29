Сегодня, 18:53
«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Мелехин, Ионов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко.
Запасные: Цулая, Поярков, Прохин, Вахания, Семенчук, Акбашев, Миронов, Тугарев, Комаров, Сухомлинов, Мохебби, Голенков.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Ерохин, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.
Запасные: Васютин, Адамов, Фернандес, Круговой, Алип, Эракович, Сутормин, Мостовой, Коваленко, Васильев, Ду Кейрос, Сергеев.
Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Игра начнется — в 20.00 по московскому времени.