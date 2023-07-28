«Ростов» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 29 июля

В субботу, 29 июля, «Ростов» примет «Зенит» в рамках 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Игра начнется — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Зенит» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

«Зенит» — 9-кратный чемпион России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23). «Ростов» — обладатель серебряных медалей чемпионата страны (2015/16).

РПЛ 2 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные