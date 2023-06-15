Ростовский губернатор Голубев прокомментировал итоги сезона-2022/23 для «Ростова»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал итоги сезона для «Ростова» и высказался о перспективах клуба и Валерия Карпина.

«Команда в целом задачу решила, но немного не хватило до медалей. Точно знаю: команда при определенных условиях на месте стоять не должна. Не так давно общались с президентом клуба. Будем решать определенные вопросы. После 20-го числа вернемся к разговору. «Ростов» без Карпина? Карпин был, Карпин есть, значит, Карпин будет», — приводит слова Голубева «РБ Спорт».

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.