Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

24 ноября, 13:35

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает официальный сайт РФС.

Решение было принято в четверг, 24 ноября. Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Ростова» о взыскании с клуба задолженности по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штрафа за задержку выплаты.

В качестве обеспечительной меры к «Ростову» применили запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет вступил в силу с сегодняшнего дня и может быть снят палатой РФС по разрешению споров, после того как клуб исполнит обязанности по выплате долга.

Источник: https://rfs.ru/news/217207
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ростов
11
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Зырянов — о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!»
Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»
Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча
Бюро исполкома включило семь судей в список ВАР на матчи РПЛ
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глебов рассказал, какое качество он хотел бы перенять у Карпина

Агент вратаря «Зенита» Васютина рассказал о будущем своего клиента