«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов клуба

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает официальный сайт РФС.

Решение было принято в четверг, 24 ноября. Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Ростова» о взыскании с клуба задолженности по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штрафа за задержку выплаты.

В качестве обеспечительной меры к «Ростову» применили запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет вступил в силу с сегодняшнего дня и может быть снят палатой РФС по разрешению споров, после того как клуб исполнит обязанности по выплате долга.