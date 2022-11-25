Ротенберг наложил вето на приход Бердыева в «Сочи» в 2019 году

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в 2019 году наложил вето на кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, в ноябре 2019 года после отставки Александра Точилина лидеры команды настаивали на приглашении Бердыева. Решение Ротенберга отказаться от этой идеи было обусловлено стилем работы специалиста, который в клубах, где добился успеха, руководил не только командой, но и административными процессами.

Ранее стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» с целью возвращения в РПЛ. По сообщениям СМИ, основным претендентом на тренера считается «Сочи».

2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. «Сочи» с 25 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.