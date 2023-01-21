Сегодня, 16:50
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о будущем тренера Александра Точилина.
— Точилин остается в «Сочи»?
— Будет так, как он сам захочет. Человек должен развиваться. Мы предложим ему какие-то должности.
— Получается, он остается не в главной команде, а в структуре клуба. Верно?
— Это будет зависеть от него самого. Мы поговорим и примем решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования