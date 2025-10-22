Ротенберг отреагировал на включение «Локомотива» в топ-100 академий мира

Заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг прокомментировал попадание клуба в рейтинг топ-100 академий мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

— Безусловно, международное признание очень важно для всего российского футбола и спорта в целом. Это доказывает, что, несмотря на все барьеры и трудности, воспитанники «Локомотива» на виду и конкурентоспособны на уровне лучших лиг мира.

Это признание показывает, что Россия — футбольная страна, а «Локомотив» прокладывает путь в будущее российского футбола, — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Академия железнодорожников занимает 96-е место в рейтинге CIES. «Локомотив» — единственный российский клуб, включенный в рейтинг.

Лидером стала португальская «Бенфика». Также в пятерку лучших вошли «Барселона», «Ривер Плейт», «Аякс» и «Бока Хуниорс».