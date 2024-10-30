Ротенберг рассказал, что из-за своего графика не может ходить на домашние матчи «Зенита»

30 октября, 23:15
Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг рассказал, как часто ему удается посещать матчи футбольного «Зенита».
— Можно ли меня будет увидеть на матче «Зенита» на «Газпром Арене»? Если сравнить графики «Зенита» и СКА, у нас 68 игр в регулярном чемпионате, а у них 30. Мы постоянно на выезде, играем каждый день, тренируемся каждый день, через день. К сожалению, при всем моем желании, физически просто тяжело. Я не могу бросить свою команду. Но при первой возможности мы поедем [на матч] всей командой.
Следующую домашнюю игру «Зенит» проведет в субботу, 2 ноября, с махачкалинским «Динамо» в рамках 14-го тура РПЛ.