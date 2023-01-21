Ротенберг рассказал о задачах, поставленных перед Бердыевым в «Сочи»

Сегодня, 15:30
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о задачах, которые ставятся перед новым тренерским штабом.
— Какие задачи ставятся перед Бердыевым?
— Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.
Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически. Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.
— Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?
— Такая задача стоит.
После 17 туров чемпионата России по футболу «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования