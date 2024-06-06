Ротенберг о Моуринью: «Он бы усилил РПЛ!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоило ли клубам РПЛ рассмотреть возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

«Это уже решать каждому клубу, но почему нет. Он бы усилил лигу!» — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

2 июня «Фенербахче» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Моуринью. Ранее португалец работал с «Ромой», вместе с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы. Также он возглавлял «Порту», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».