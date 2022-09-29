Ротенберг считает, что «Сочи» не ошибся с выбором Гаранина

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался об изменениях в клубе.

— Как оцените нынешний уровень «Сочи»? Произошли большие изменения.

— Произошли, но мы стараемся молодых ребят подтягивать как можно больше. У нас хорошая академия в «Сочи», которая развивается. Поэтому мы сейчас заново строим команду. Я думаю, все будет хорошо.

— Прошла треть чемпионата — у вас есть уверенность, что не ошиблись с Гараниным? Он соответствует вашей концепции?

— Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами: и с теми, кто уже был, и с новыми игроками. С молодыми он хорошо работает. Поэтому, я думаю, результат придет.

Вадим Гаранин занял должность старшего тренера «Сочи» в июне 2022 года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. До этого Гаранин работал в «Енисее».

После 10 туров розыгрыша чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице с 17 очками.