Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 12:50

Ротенберг считает, что «Сочи» не ошибся с выбором Гаранина

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался об изменениях в клубе.

— Как оцените нынешний уровень «Сочи»? Произошли большие изменения.

— Произошли, но мы стараемся молодых ребят подтягивать как можно больше. У нас хорошая академия в «Сочи», которая развивается. Поэтому мы сейчас заново строим команду. Я думаю, все будет хорошо.

— Прошла треть чемпионата — у вас есть уверенность, что не ошиблись с Гараниным? Он соответствует вашей концепции?

— Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами: и с теми, кто уже был, и с новыми игроками. С молодыми он хорошо работает. Поэтому, я думаю, результат придет.

Вадим Гаранин занял должность старшего тренера «Сочи» в июне 2022 года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. До этого Гаранин работал в «Енисее».

После 10 туров розыгрыша чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице с 17 очками.

Кристиан Нобоа в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. «Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга

Футбол
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Вадим Гаранин
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ротенберг ответил на вопрос о возможном уходе Нобоа из «Сочи»

Сторожук — о Сафонове: «Матвей не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять»