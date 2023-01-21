Ротенберг уверен, что Нобоа продолжит работу в «Сочи» по окончании карьеры

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.
— Кристиан Нобоа продлил контракт и может доиграть в «Сочи» до 39 лет. Почему вы так в нем уверены?
— Нобоа — связующий человек в команде. Он может очень многое дать молодым ребятам и создать микроклимат в коллективе. Кристиан — дружелюбный, открытый и позитивный. Это здорово! Если кто-то начинает зажиматься, то Нобоа помогает раскрыться. Он показывает пацанам: можно оставаться позитивным и добиваться результата.
— Продление контракта с Нобоа не противоречит омоложению команды?
— Он наставник для молодых ребят. Нам нужны люди, которые помогут нашей молодежи развиваться. Культура паса, движения — да, Нобоа не бегает много, но правильно располагается на поле, всегда находит нужное место.
— Вы бы хотели, чтобы Нобоа остался в структуре клуба после завершения карьеры футболиста?
— Я думаю, так и будет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования