Ротенберг уверен, что Нобоа продолжит работу в «Сочи» по окончании карьеры

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.

— Кристиан Нобоа продлил контракт и может доиграть в «Сочи» до 39 лет. Почему вы так в нем уверены?

— Нобоа — связующий человек в команде. Он может очень многое дать молодым ребятам и создать микроклимат в коллективе. Кристиан — дружелюбный, открытый и позитивный. Это здорово! Если кто-то начинает зажиматься, то Нобоа помогает раскрыться. Он показывает пацанам: можно оставаться позитивным и добиваться результата.

— Продление контракта с Нобоа не противоречит омоложению команды?

— Он наставник для молодых ребят. Нам нужны люди, которые помогут нашей молодежи развиваться. Культура паса, движения — да, Нобоа не бегает много, но правильно располагается на поле, всегда находит нужное место.

— Вы бы хотели, чтобы Нобоа остался в структуре клуба после завершения карьеры футболиста?

— Я думаю, так и будет.