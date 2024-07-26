Ротенберг: «В столетие «Зенита» есть только одна цель — побеждать»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил «СЭ» на вопрос о столетии футбольного «Зенита».

«Я думаю, что Сергей Семак проделал огромную работу. В столетие «Зенита» есть только одна цель — побеждать. Думаю, как и всегда, «Зенит» будет стремиться побеждать в каждой игре, так же, как и СКА Санкт-Петербург», — сказал Ротенберг «СЭ».

«Зенит» по итогам сезона-2023/24 в 6-й раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.