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Сегодня, 11:00

Ротенберг: «В столетие «Зенита» есть только одна цель — побеждать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил «СЭ» на вопрос о столетии футбольного «Зенита».

«Я думаю, что Сергей Семак проделал огромную работу. В столетие «Зенита» есть только одна цель — побеждать. Думаю, как и всегда, «Зенит» будет стремиться побеждать в каждой игре, так же, как и СКА Санкт-Петербург», — сказал Ротенберг «СЭ».

«Зенит» по итогам сезона-2023/24 в 6-й раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Роман Ротенберг
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