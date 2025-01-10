Ротенберг: «Хочется, чтобы Батраков всегда играл за «Локомотив» и стал легендой клуба»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Где бы я хотел видеть Батракова в будущем? В «Локомотиве». Всегда. Хочется, чтобы Алексей стал легендой «Локомотива». Если поступит выгодное и приемлемое для «Локомотива» и для самого игрока предложение, тогда руководство клуба, наверное, будет принимать решение. Но важно, чтобы воспитанники как можно дольше показывали результат в команде. Если Алексей когда-то, дай бог, станет чемпионом России, вот тогда, мне кажется, уже можно будет думать о дальнейших шагах. Но, повторюсь, это всегда вопрос и футболиста, и клуба», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

В этом сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

9 января 19-летний полузащитник получил приз «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому футболисту РПЛ.