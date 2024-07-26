Ротенберг заявил о необходимости повторить победы «Зенита» и СКА в рамках одного сезона

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг ответил «СЭ» на вопрос о том, могут ли его команда и футбольный «Зенит» стать чемпионами России в сезоне-2024/25.

«Трофеи «Зенита» и СКА в один сезон? В 2015 году, когда мы выиграли первый Кубок Гагарина в истории СКА, в тот же год победил и «Зенит», правильно? Поэтому надо обязательно повторить. Смысл нашей работы — побеждать. Поэтому сто процентов можем. Усиление «Зенита»? Судя по первой игре, все сделано очень правильно. Здесь могу только поддержать выбор», — сказал Ротенберг «СЭ».

«Зенит» по итогам сезона-2023/24 в 6-й раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.