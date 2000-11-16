Розенталь "Сити" не подошел

Клуб Премьер-лиги "Манчестер Сити" так и не решился на покупку чилийского нападающего Себастьяна Розенталя. На берегах "Туманного Альбиона" Розенталь пробыл четыре дня, тренируясь вместе с "Манчестер Сити". После чего менеджер команды Джо Ройл заявил, что игрок безусловно талантливый, но, учитывая все обстоятельства, связанные со здоровьем нападающего, клуб не решился заключить контракт с чилийцем..