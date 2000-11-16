Розенталь "Сити" не подошел

16 ноября 2000, 21:51
Клуб Премьер-лиги "Манчестер Сити" так и не решился на покупку чилийского нападающего Себастьяна Розенталя. На берегах "Туманного Альбиона" Розенталь пробыл четыре дня, тренируясь вместе с "Манчестер Сити". После чего менеджер команды Джо Ройл заявил, что игрок безусловно талантливый, но, учитывая все обстоятельства, связанные со здоровьем нападающего, клуб не решился заключить контракт с чилийцем..
Розенталь принадлежит шотландскому "Глазго Рейнджерс", который купил его в 1996 году за 5,7 миллиона долларов, но уже во второй игре за "Глазго" форвард порвал крестообразные связки.
В настоящий момент Себастьян находится в аренде в аргентинском клубе "Инденпендьенте".