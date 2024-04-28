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Сегодня, 13:10

«Спартак» и ЦСКА сегодня могут потерять шансы на чемпионство в РПЛ

«Спартак» и ЦСКА: нулевая ничья в дерби.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Число команд, имеющих хотя бы теоретическую возможность занять первое место в этом чемпионате России, в 26-м туре может сократиться до четырех.

За пять туров до конца сезона математические шансы выиграть золото имеют девять клубов: это «Зенит» (50 очков), «Краснодар» (49), «Динамо» (44), «Локомотив» (41), «Крылья Советов» (39), «Спартак» (39), ЦСКА (38), «Ростов» (37) и «Рубин» (36).

В воскресенье, 28 апреля, в Москве пройдут матчи «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» — «Зенит», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в Калининграде. В понедельник состоится игра «Крылья Советов» — «Краснодар», «Рубин» примет «Урал», а «Ростов» — «Оренбург».

Турнирная таблица РПЛ после 25 туров сезона-2023/24

После этого тура любому преследователю «Зенита» или «Краснодара» для сохранения хотя бы теоретического шанса на золото требуется не отставать от лидера более чем на 11 или 12 очков, учитывая первый показатель при равенстве — преимущество по личным встречам.

До конца чемпионата «Зенит» после «Динамо» (2:3 в первом круге) из команд топ-9 также сыграет дома с ЦСКА (1:1 в Москве) и «Ростовом» (1:1 в гостях), а «Краснодар» после «Крыльев Советов» (2:1 в первом круге) — в гостях со «Спартаком» (2:0 дома) и на своем поле с «Динамо» (3:1 в гостях).

«Зенит» имеет преимущество по личным встречам над «Краснодаром» (1:1, 2:1), «Крыльями Советов» (3:1, 1:1), «Спартаком» (3:1, 0:0) и «Рубином» (3:0, 0:2), а «Краснодар» — преимущество над «Рубином» (2:0, 1:1), равенство с ЦСКА (0:1, 1:0) и «Ростовом» (3:2, 1:2). Следующий критерий при равенстве очков после личных встреч — общее число побед в чемпионате, затем — разность забитых и пропущенных мячей и общее число забитых мячей. На данный момент у «быков» 14 выигранных матчей, у армейцев — 9, у ростовчан — 10.

«Локомотив» при одинаковом числе очков будет иметь преимущество над «Зенитом» (2:1, 3:1) и не превосходить «Краснодар» (дважды 1:1, на данный момент у железнодорожников 10 побед).

Федор Смолов и&nbsp;Клаудиньо в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;. Миссия «Динамо»: обострить золотую гонку. Миссия «Зенита»: пресечь попытку свержения

При различных исходах матчей 28 и 29 апреля возможны варианты, что «Рубин», «Ростов», а также ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов» будут уступать лидеру 12 или более очков и вместе с тем лишатся даже математической возможности обойти фаворита.

При этом «Спартак» или ЦСКА могли выпасть из виртуальной чемпионской гонки туром ранее, в перенесенном с марта 21-м туре — в случае поражения в дерби, если бы «Зенит» победил «Рубин». Но чемпионы уступили казанцам на своем поле (0:2 24 апреля), а принципиальное московское противостояние на следующий день закончилось вничью (0:0).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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