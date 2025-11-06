РПЛ в пятницу оценит готовность поля в Самаре для проведения игры «Крылья» — «Зенит». Лига прорабатывает варианты решения

В пресс-службе РПЛ ответили «СЭ» на вопрос о плохом состоянии поля в Самаре перед матчем 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит». Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что матч могут перенести из Самары в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе «Солидарность Арена». «РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля. Одновременно мы ведем переговоры с «Крыльями Советов» и «Зенитом» и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ. Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 (мск).

alexb2025personal Маркин играл в Хабаровске (в армии), потом в Перми, потом в Зените, а потом в СКА Ростов. Так что не возвращался, а перешел. Ларионов играл в сборной, Желудков провел один матч, Бирюков был лучшим вратарем 1984 года. Номинаций на всесоюзные призы у Зенита было мало (Иванов, Бирюков - лучшему вратарю), кубок Прогресса в 1980 году, Маркин, как лучший бомбардир, относительно Казачонок за Спартакиаду. В сбоной только Данилов и Ларионов и потом Дмитриев более-менее играли. И все! Бурчалкин, Желудков (кстати, забыли Голубева и Садырина (333 матча)) - это все звезды "местного разлива". В 33 еще и Герасимов попадал. Насчет дружбы - так это школьная дружба на всю жизнь. И квартирами не Романов занимался, а горисполком, которым руководил Зайков, причем выделял их десятками тысяч в год. И тут могли бы выделить. 09.11.2025

Natalya Antropova Ну, здрасЬте! - Не возвращался в Ростов. Вытаскивал его в Высшую лигу. Динамо (Ленинград) - СКА (Дон) 0-3. Забил 2 красавца и уходил на замену под аплодисменты/овации болельщиков. Иванова, Данилова, Марютина не застала. А вот, звезду Лёву Бурчалкина - ДА! Зенит-ЦСКА 5-0 (1971 год). Ларик, Бирюков, Желудков, Давыдов, Брошин итд были покруче Александра на счёт звёздности. Зайков заправлял делами 1983-1985. А до него решал всё Романов - дружба дружбой, а табачок... 09.11.2025

alexb2025personal Да он и в Зените начал спиваться. Кстати, в Ростов он не возвращался, в уходил, он пермский. Но согласитесь. В Зените было всего лишь несколько выдающихся игроков, которых отмечали. Л.Иванов, Данилов, потом Маркин, Казачонок (за коуб Федотова, где часть за Динамо), Ларионов, Бирюков, потом Дмитриев. Все остальные (Марютин, к примеру), А.Иванов там провели по одному-двум матчам. И на этом фоне Маркин - звезда. А Зайков возглавлял Ленгорисполком аж 7 лет (1976-1983) и если Романов не интересовался (первый секретарь ОК партии 1970-1983), то Романов и Зайков еще в школе на Загородном домой вместе ходили. 09.11.2025

Natalya Antropova Маркин спился после возвращения в Ростов, вернулся в Ленинград и продал свою шикарную квартиру, затем сгорел в вагоне трамвайпарка... Зайков работал наверху недолго. 08.11.2025

fan_89 Потому что, ты больной на фоне ненависти к Зениту. Тебе везде заговоры Газпрома мерещаться. Поле убили в Самаре, а виноват Зенит. И вообще, до нулевых это была нормальная практика. Когда слабая команда перед приездом сильной убивала своё поле. Очки не пахнут. Оправдывая Самару сейчас, ты поддерживаешь возвращение футбольной инфраструктуры в девяностые. 08.11.2025

alexb2025personal Если бы Зайков по настоящему ценил футбол у него Маркин (практически единственный до 1984 года, который имел индивидуальный приз в СССР) не жил бы в коммуналке. А Зайков был, между прочим, председателем горисполкома. А горисполком как раз квартиры и распределял. 07.11.2025

nekony Хотелось бы спросить, так ради интереса, тех, кто поставил дизлайки: - Вы с чем несогласны? С тем, что рядом прекрасные стадионы? Я имел ввиду стадионы в Саранске и в Нижнем Новгороде. Или вы за то, чтобы перенести в Санкт-Петербург матч, то есть поменяться кругами? Или, есть ещё третий вариант, вы совсем не читали комментарий и просто тупо поставили минус, увидев подпись комментатора. Кто-нибудь из вас может ответить? 07.11.2025

zg А это неважно,лизоблюдов то до фига,вот и пыжаться,как могут!Кстати про "неинтересовался"-про лимит на легов то вон бывает,рассуждает!:laughing: 07.11.2025

nekony Алексей, про Питер мне сказал Vlafy, читайте комментарий выше. Это не я придумал. 07.11.2025

nekony Ну, подонок, скорей всего ты, раз не умеешь цивилизованно общаться. Скорей всего из "культурной столицы", почему-то там многовато таких. Даже странно, вроде и город красивый, много мест памятных, а вот вести себя не умеют. Может климат сказывается? По поводу выезда в Грозный, я лично не пугался. Даже больше тебе скажу, лахудра тряпочная, я бывал там даже тогда, когда там были очень неспокойные времена, и неоднократно. А Спартак, он то как раз поедет в Грозный, играть на третий день после кубка. Вот так как-то, счетовод ты наш. 07.11.2025

Garryman Ну, год назад игра в Питере не смутила Крылья, насколько я помню.... 07.11.2025

Alexander Kovalev Перенести в Питер не смогут. Стадион на 09.11 занят. Да здравствуют НБ российского футбола: Дегтярев и Федорищев! 07.11.2025

townace Я просто ржу в голос! После проведения форума «Россия — СПОРТИВНАЯ держава» (Спортивная, Карл!), На СПОРТИВНОЙ!!!! Арене стало невозможно проводить СПОРТИВНЫЕ!! соревнования:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: А можно в Тольятти на ВАЗЕ провести форум "Россия-автомобильная держава"? Вдруг сработает?:joy::joy::joy: 07.11.2025

Natalya Antropova Зайков Лев Николаевич уважал футбол и многое сделал для Зенита. Медведев болельщик ОХК (Динамо). 07.11.2025

Natalya Antropova Да! Московский теперь длинный, вместе с Шоссе. Колпино это не СПБ также как и Понтонный. Там до них, до сих пор столбы стоят "Ленинград". Теперь жалею, что без Лесгафта, можно было без экзаменов... 07.11.2025

Natalya Antropova Ополчения длиннее Софийской в полтора раза. Официально Лиговка и Ветеранов были длиннее Ленинского. Возможно его достроили - на деньги спорить не буду. Аврора не в моём вкусе - в пионеры на ней принимали (1970) - Столетие Ильича... В ДЮСШ "Смена" с осени 1971го. Удачи Вам! 07.11.2025

alexb2025personal Софийская идет чуть ли не до Колпино. Эти районы я плохо знаю, я воспитывался "в ГДР", так что роднее Гражданка и Энгельса, потом переехал на Петроградку и учился в Военмехе (так что из длинных еще Московский родной) 07.11.2025

alexb2025personal Официально - самые длинные. А на Таврическом был гравий. Туда Днепр приезжал бегать. А с Металлистом "играли" - то есть они чуть-чуть перебрасывали мяч, а мы всерьез. По нонам мы бить не умели, ено задницу подставляли. Просили этого не делать. Не знаю, как с Таврическим, а низшие лиги теперь бегают около Авроры. 07.11.2025

Natalya Antropova Не показатель чего ?! На Таврическом поле было убитое уже в середине 70х. Ранее не могу сказать. А вот, то, что Ленинский и Софийская - не самые длинные утверждаю - 45 лет за рулём. 07.11.2025

alexb2025personal А на Ленинском или Софийской (самом длинном проспекте и улице) ни одного не было (кроме школьных). На всей Гражданке и вокруг была Светлана (куда пускали), Бутлерова все-таки не в счет. Кстати, про поводу тренировок, так приезжавшие играли на Таврическом, хотя какие там тренировки. Но это же не показатель. 07.11.2025

Natalya Antropova Лучше технарь (0-3) Крыльям! 7-8й раз такая фигня за последние 12 лет... 07.11.2025

Natalya Antropova На счёт всей вашей никому ненужной писанинки имею ввиду. В Ленинграде на проспекте Металлистов было 3 фут. поля. На одном из них любителям играть не разрешали, т.к. тренировался Дубль Зенита и ЛОМО. Поле было лучше по качеству чем на стадионе Кирова. Читаю много чего - Ворошиловых, Неворошиловых: За стаканом "чая" такие байки/небылицы рассказывают, что неудобно становится за Заслуженных МАСТЕРОВ Спорта. Всему верить, что написано в СЭ НЕЛЬЗЯ! Так как многое подчерпнуто из газеты "Советский спорт", т.е. делите пополам, и будет вам СЧАСТЬЕ! 07.11.2025

alexb2025personal Вы имеете в виду насчет заливов стадионов? Так на этот счет лет 20 назад было интервью Ворошилова (который, кстати, большую часть карьеры играл в Куйбышеве) в СЭ. Вот оттуда и информация. Команда была известная, популярная, но не такая уж и сильная. Вот болотом и сглаживали класс. 07.11.2025

alexb2025personal Для минусов: да, лучше. Ну потеряли очки сейчас. Плохо, надо наверстывать, но во втором круге терять уже критично. По Саранску. В Самару рейс, а с Саранском хуже (хотя бартер тоже пойдет). А про Самару можно вспомнить многие игры (зенитовские в том числе, но больше московских команд), когда огород там был. Помню, от такой игры (не помню с кем, Зенит неплохо выиграл в плане очков, когда московская команда по лужам кидали, а у Крыльев мяч заплыл в чужие ворота). 07.11.2025

Natalya Antropova Говорят, что кур доят! 07.11.2025

alexb2025personal Вообще-то он никогда не интересовался футболом. Да и вообще Ленинград, как и Петербург был слаб на футбольных болельщиков у власти (до Матвиенко). Степашин еще был, но он в Петербурге никакой роли не играл, а потом он ведь не зенитовский болельщик. Конечно, нельзя не вспомнить Медведева. Вот он да, болельщик Зенита. 07.11.2025

alexb2025personal Кстати, в Самаре водных матчей было полно. Практически каждая команда может вспомнить. Говорят, что там еще в 50е заливали при игре с сильными соперниками 07.11.2025

PhilippIQ что там министр спорта думает по поводу херовых полей? нашел программу гос поддержки по обучению агрономов? а то занялся лимитом. колхозник лучше бы занялся колхозными полями. 07.11.2025

Valery Petrukhin Почему-то никто не удивился, что именно перед матчем с "Зенитом", решили проверить, и никто недогадывается по какой причине!!!:rofl::rofl::rofl: 07.11.2025

alexb2025personal Мероприятия-то понятно, но я сдавал экзамен по физкультуре в школе (был такой на стадионе Динамо в Ленинграде). Мы мячик принесли, так нас сразу погнали с поле, что мы испортим (что неправильно). А играла там команда второй лиги при нуле зрителей. А здесь ради непойми чего используют футбольный стадион, где играет не какая-то вторая лига. 07.11.2025

nekony Надо. Только это, пожалуй, судьям надо адресовать больше. 07.11.2025

nekony В кои-то веки от тебя хороший комментарий. 07.11.2025

nekony Не ври. Никакой обычной практики в обмене кругами нет. Всегда в таких случаях обмен бывает только при чрезвычайных ситуациях. 07.11.2025

nekony Так я об этом и пишу. Они в ужасе, что могут проиграть и отстать ещё больше от быков и коней. 07.11.2025

alexb2025personal Естественно, завалили комментариями. А ситуация такая: для Зенита перенос в Саранск не выгоден (туда добираться сложнее). Вариант с обменом турами еще хуже (лучше играть дома, когда нужнее). Другая дата? А много ли удобных других дат, причем таких, что в Самаре стадион будет в полном порядке? 07.11.2025

nekony А вы уверены, что оно настолько испорчено, что на нём нельзя играть? Я, лично, нет. Уверен, что там другие причины. Одну из предполагаемых причин я назвал. 07.11.2025

Gogy как админресурс испортил поле в Самаре? 07.11.2025

Lars Berger Милый "львёнок"... Представляешь, как ты бы орал, случись такое со "Спартаком"?) Визжал бы так, будто бы тебя - режут...) Слушай, а какие виды львов водятся в Бразилии?) Почитай, прозреешь...) 07.11.2025

shpasic лучше б в Саранске 06.11.2025

nekony Даже, если допустить на минутку, что поле в таком ужасном состоянии, что на нём нельзя играть, то да, вы правы. Рядом прекрасные стадионы. Зачем Питер? 06.11.2025

nekony Об обмене мне сказал Vlafy. Я отвечал ему. А сам вообще не знаю о чём там речь на самом деле, о переносе, или обмене, и вообще, даже не представляю, насколько должно быть хреновым поле, при чём на стадионе ЧМ, чтобы на нём нельзя было играть. Поэтому сделал вывод, основываясь на логике, кому это выгодно. А вот о какой-то Петтае ничего не могу сказать, просто не знаю такую. 06.11.2025

Алексей Переверзев Было, а сейчас огород 06.11.2025

Алексей Переверзев Есть регламент, поле убитое после нефутбольных мероприятий. Это гемор для всех - для лиги, Крыльев и Зенита, скорее всего, отправят играть в Саранск (да и не факт, что там поле в норме) 06.11.2025

Алексей Переверзев "Россия - спортивная держава" в Самаре загугли - они и убили. Вытоптали поле и оставили Крылышкам расхлебывать 06.11.2025

Алексей Переверзев и не будет СПб, кто тебе сказал? лига предлагает поменяться турами, но в Питере арена тоже занята, так что хрен знает, тут подстава для обеих команд Саранск скорее всего будет 06.11.2025

Алексей Переверзев Причем тут обмен турами? У Зенита арена тоже занята на эти даты, им самим невыгоден перенос непонятно куда. 06.11.2025

Palacios Про перенос речь, а не об обмене домашками. Ты ещё Петтая вспомни, бред какой-то. 06.11.2025

Palacios Играйте в Саранске, Нижнем. Всё рядом. Какой нкй спб?? 06.11.2025

zg Нам футболистов растить надо!Не неженок,закормленных баблом,а тех кто рвёт и мечет,ради места под футбольным солнцем! 06.11.2025

Александр Солодовников Такой газон угробили..... опять Федорищев виноват.... 06.11.2025

Griban какой полный стадион? 10к ходит по нынешней игре КС. на зенит может 15к придет унылых немых кузьмичей местных. ито если дождя не будет... 06.11.2025

nekony Во первых, сразу замечу, что тебя не оскорблял. Во вторых, кубок один один турнир, чемпионат - другой, поэтому, даже если в ворота Динамо не назначали пенальти в кубковой игре, на итогах чемпионата, это никак не скажется. В третьих, в данном случае, где играть, именно сейчас, имеет немаловажное значение, потому что после проведённого матча на кубок в среду, ехать в гости на третий день - то ещё удовольствие. Гораздо лучше остаться дома и принять соперника у себя. Для этого, как раз и существует админресурс. К примеру, в такой же ситуации Спартаку, придётся играть в Грозном на третий день после кубка. Теперь дошло, почему зелёный свет? 06.11.2025

Корнелий Ш Дык твм самые лучшие и самые выносливые со всей планеты играют и то стонут. А нам нужно строить крыши над стадионами. С крышами сезон удлинить на пару месяцев и лигу расширить можно. 06.11.2025

zg Как и нам!)Да и Локо по сути тоже!)Но не,мне думается Богданыч захочет повоевать!Вообще смешно,я когда смотрел летом КЧМ,там люди из ПСЖ,ну и всех кто с еуропы,за сотню мачтей сыграли!А наши с 2ух турниров вешаются!Тьфу на них! 06.11.2025

Корнелий Ш А я думаю в ответке у нас полудубль будет, чемп важнее, а Валере только кубок остался 06.11.2025

Irzhi Korn как же вы все заЭПали: и РФС, и РПЛ, и сваспром, и питер со своим убилеем, и медведев с мюллером... просто вспомните на каком поле Динамо заставили играть, дебилы... 06.11.2025

zg )))))))))))))))Ну по снимкам адекватное,точно лучше,чем на Спартак-Интер,когда Роналду нам 2 вкатил по говну и песку!) 06.11.2025

КС А как же Металлург? Просто боятся приезжать в Самарскую область, два поражения в том году как никак))) 06.11.2025

zg Да все так делают,у Валеры Нгамалек,вечный запас,Кутицкий,Зайденхренвыговоришь,норм кубковые составы у обеих команд. 06.11.2025

Корнелий Ш Ты ж тоже не знаешь точно какое поле после легкой втлетики. Устал я опечатываться уже. 06.11.2025

Корнелий Ш Соболь, Мих, Горшок, Вега, да плюс Семак их переставил местами. Жкспериментировал в уубке.как обычно. 06.11.2025

zg Ну не надо "выкать",я надеюсь,что достаточно объективен в глазах форумчан,сейчас история реально корява:Крылья скатываются,тут матч дома,при поддержке,против уставшей команды,однозначно дать бой!И тут начинается вот это-переносы,сам ОН приехал и тд и тп,ну фу фу фу,правда ж! 06.11.2025

AZ То есть, в Махачкале поле нормальное, а вот в Самаре нет? Ну-ну))) 06.11.2025

Andrei Shulga Ну канешна:joy: всем нормально, но для Габрзильяз нужны особые условия 06.11.2025

Корнелий Ш Я прямо сейчас не вижу поле вживую. Вообще обычная практика обмен кругами, но в случае Зенита вы всегда найдете зоой умысел. 06.11.2025

zg И блин,какое "второстепенено"!?В прошлом сезоне бы кубок взяли,ой радость бы была!А в этом если что то упустите,совсем писец,2ое столетие как никак!) 06.11.2025

zg Все мы немолоды!)А так,ну честно,бред,ничего там не убито,а вам охота,что логично, сыграть дома,от того и сыр бор. 06.11.2025

Vlafy Мразь - это ты, потому что тебе везде заговор мерещится. Хотя в матче на кубок Зенит - динама не поставили явный пенальти в ворота динаиы. Если бы был заговор, то пендаль точно поставили бы. Но такие как ты не замечают очевидных вещей. Зато в банальном обмене турами видят какие-то козни. Если даже сейчас сыграют в СПб, то потом все равно в Самару придётся ехать. И в чём тут "зелёный свет"? Я уж не говорю о том, что в прошлом сезоне примерно в это же время Зенит проиграл крысам на своём поле. 06.11.2025

Корнелий Ш С ваших стенаний, смешно немного, но предсказуемо. Прибита мгрой с Динамо, тоже смешно. Семак никогда не скрывал, что кубок второстепенен. 06.11.2025

zg Да какое возбуждение?)Просто по полочкам,ваша команда сейчас прибита игрой с Динамо,а тут лететь на полный стадик болеющий за своих!Ну да,канешна-"кругами махнемся"-это одно и тоже!Самому не смешно?ПыСы-поляна там норм!И не на таких играем! 06.11.2025

nekony Позорники! Уже не знают, как ещё изголиться, чтобы обеспечить зелёный свет наверх продлённым юбилярам. Тьфу мрази! 06.11.2025

Иван Л. да в этом состоянии : дрищевоадиеводжабриском им все равно где валиться, беда пришла в футбольную Самару, жалко, симпатичная команда была. наверное не только в футбольную, но об этом меньше знаю 06.11.2025

Il Fas Погода супер для ноября, Акрону не дали стадион из-за хрен пойми чего, а тут такое, и кто поле убил? 06.11.2025

Иван Л. Ну там же хубер крутой, проследил за полем. Чем дальше в лес, тем толще помидоры 06.11.2025