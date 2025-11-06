Видео
6 ноября, 21:58

РПЛ в пятницу оценит готовность поля в Самаре для проведения игры «Крылья» — «Зенит». Лига прорабатывает варианты решения

Артем Бухаев
Корреспондент
Газон на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
Фото ФК «Крылья Советов»

В пресс-службе РПЛ ответили «СЭ» на вопрос о плохом состоянии поля в Самаре перед матчем 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что матч могут перенести из Самары в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе «Солидарность Арена».

«РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля. Одновременно мы ведем переговоры с «Крыльями Советов» и «Зенитом» и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 (мск).

136

  • alexb2025personal

    Маркин играл в Хабаровске (в армии), потом в Перми, потом в Зените, а потом в СКА Ростов. Так что не возвращался, а перешел. Ларионов играл в сборной, Желудков провел один матч, Бирюков был лучшим вратарем 1984 года. Номинаций на всесоюзные призы у Зенита было мало (Иванов, Бирюков - лучшему вратарю), кубок Прогресса в 1980 году, Маркин, как лучший бомбардир, относительно Казачонок за Спартакиаду. В сбоной только Данилов и Ларионов и потом Дмитриев более-менее играли. И все! Бурчалкин, Желудков (кстати, забыли Голубева и Садырина (333 матча)) - это все звезды "местного разлива". В 33 еще и Герасимов попадал. Насчет дружбы - так это школьная дружба на всю жизнь. И квартирами не Романов занимался, а горисполком, которым руководил Зайков, причем выделял их десятками тысяч в год. И тут могли бы выделить.

    09.11.2025

  • Natalya Antropova

    Ну, здрасЬте! - Не возвращался в Ростов. Вытаскивал его в Высшую лигу. Динамо (Ленинград) - СКА (Дон) 0-3. Забил 2 красавца и уходил на замену под аплодисменты/овации болельщиков. Иванова, Данилова, Марютина не застала. А вот, звезду Лёву Бурчалкина - ДА! Зенит-ЦСКА 5-0 (1971 год). Ларик, Бирюков, Желудков, Давыдов, Брошин итд были покруче Александра на счёт звёздности. Зайков заправлял делами 1983-1985. А до него решал всё Романов - дружба дружбой, а табачок...

    09.11.2025

  • alexb2025personal

    Да он и в Зените начал спиваться. Кстати, в Ростов он не возвращался, в уходил, он пермский. Но согласитесь. В Зените было всего лишь несколько выдающихся игроков, которых отмечали. Л.Иванов, Данилов, потом Маркин, Казачонок (за коуб Федотова, где часть за Динамо), Ларионов, Бирюков, потом Дмитриев. Все остальные (Марютин, к примеру), А.Иванов там провели по одному-двум матчам. И на этом фоне Маркин - звезда. А Зайков возглавлял Ленгорисполком аж 7 лет (1976-1983) и если Романов не интересовался (первый секретарь ОК партии 1970-1983), то Романов и Зайков еще в школе на Загородном домой вместе ходили.

    09.11.2025

  • Natalya Antropova

    Маркин спился после возвращения в Ростов, вернулся в Ленинград и продал свою шикарную квартиру, затем сгорел в вагоне трамвайпарка... Зайков работал наверху недолго.

    08.11.2025

  • spor71917

    Учись общаться, грамотно дискутировать, кб гнида-перхоть!

    08.11.2025

  • spor71917

    Соснул тунца, кб гомик ?! Тебе не привыкать!!!:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    08.11.2025

  • spor71917

    У Зенита было 5 матчей на выезде за 2 недели, никто не плакал. Падаль! Ты первым, мразь! Начал оскорблять Питер, Зенит и болельщиков. Сдохни, тварь!!!

    08.11.2025

  • fan_89

    Потому что, ты больной на фоне ненависти к Зениту. Тебе везде заговоры Газпрома мерещаться. Поле убили в Самаре, а виноват Зенит. И вообще, до нулевых это была нормальная практика. Когда слабая команда перед приездом сильной убивала своё поле. Очки не пахнут. Оправдывая Самару сейчас, ты поддерживаешь возвращение футбольной инфраструктуры в девяностые.

    08.11.2025

  • Andrei Shulga

    Ну вот и весь регламент:joy:

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Если бы Зайков по настоящему ценил футбол у него Маркин (практически единственный до 1984 года, который имел индивидуальный приз в СССР) не жил бы в коммуналке. А Зайков был, между прочим, председателем горисполкома. А горисполком как раз квартиры и распределял.

    07.11.2025

  • nekony

    Хотелось бы спросить, так ради интереса, тех, кто поставил дизлайки: - Вы с чем несогласны? С тем, что рядом прекрасные стадионы? Я имел ввиду стадионы в Саранске и в Нижнем Новгороде. Или вы за то, чтобы перенести в Санкт-Петербург матч, то есть поменяться кругами? Или, есть ещё третий вариант, вы совсем не читали комментарий и просто тупо поставили минус, увидев подпись комментатора. Кто-нибудь из вас может ответить?

    07.11.2025

  • zg

    А это неважно,лизоблюдов то до фига,вот и пыжаться,как могут!Кстати про "неинтересовался"-про лимит на легов то вон бывает,рассуждает!:laughing:

    07.11.2025

  • zg

    А в пробоину чай ричард залили!:rofl::rofl::rofl:

    07.11.2025

  • zg

    Вадик,тварь тут только ты и твои альтер-эги!Брысь отсюда!Иди,онанируй,ставь сам себе лайки,на большее ты не годен!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    07.11.2025

  • zg

    Вадик,мразь тут только ты и твои альтер-эги!Брысь отсюда!Иди,онанируй,ставь сам себе лайки,на большее ты не годен!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    07.11.2025

  • nekony

    Алексей, про Питер мне сказал Vlafy, читайте комментарий выше. Это не я придумал.

    07.11.2025

  • nekony

    Аналогично!

    07.11.2025

  • nekony

    Ну, подонок, скорей всего ты, раз не умеешь цивилизованно общаться. Скорей всего из "культурной столицы", почему-то там многовато таких. Даже странно, вроде и город красивый, много мест памятных, а вот вести себя не умеют. Может климат сказывается? По поводу выезда в Грозный, я лично не пугался. Даже больше тебе скажу, лахудра тряпочная, я бывал там даже тогда, когда там были очень неспокойные времена, и неоднократно. А Спартак, он то как раз поедет в Грозный, играть на третий день после кубка. Вот так как-то, счетовод ты наш.

    07.11.2025

  • nekony

    Эка, как тебя кобасит. Перепил что ли накануне?

    07.11.2025

  • Garryman

    Ну, год назад игра в Питере не смутила Крылья, насколько я помню....

    07.11.2025

  • Alexander Kovalev

    Перенести в Питер не смогут. Стадион на 09.11 занят. Да здравствуют НБ российского футбола: Дегтярев и Федорищев!

    07.11.2025

  • Ратель

    А там колючая проволока для аусвайс-контроля есть? На нём хоть раз с аусвайсами играли?

    07.11.2025

  • Ратель

    Шо, опять Самара?))

    07.11.2025

  • townace

    Я просто ржу в голос! После проведения форума «Россия — СПОРТИВНАЯ держава» (Спортивная, Карл!), На СПОРТИВНОЙ!!!! Арене стало невозможно проводить СПОРТИВНЫЕ!! соревнования:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: А можно в Тольятти на ВАЗЕ провести форум "Россия-автомобильная держава"? Вдруг сработает?:joy::joy::joy:

    07.11.2025

  • zenit20252025

    Маракана готова принять!

    07.11.2025

  • bvp

    На Металлурге можно сыграть.

    07.11.2025

  • Корнелий Ш

    Да кто только с ними доги не гонял. Березовский например сдавал мясу.

    07.11.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Падаль отмороженная! Тебе процитировать твой похабный, гнилой коммент ?! Когда же вы все сдохнете, кб вони подретузные !!!

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    Зайков Лев Николаевич уважал футбол и многое сделал для Зенита. Медведев болельщик ОХК (Динамо).

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    Да! Московский теперь длинный, вместе с Шоссе. Колпино это не СПБ также как и Понтонный. Там до них, до сих пор столбы стоят "Ленинград". Теперь жалею, что без Лесгафта, можно было без экзаменов...

    07.11.2025

  • Unsafed

    И это сделает сам ВВП, вот истинная причина его приезда туда

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    Ополчения длиннее Софийской в полтора раза. Официально Лиговка и Ветеранов были длиннее Ленинского. Возможно его достроили - на деньги спорить не буду. Аврора не в моём вкусе - в пионеры на ней принимали (1970) - Столетие Ильича... В ДЮСШ "Смена" с осени 1971го. Удачи Вам!

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Софийская идет чуть ли не до Колпино. Эти районы я плохо знаю, я воспитывался "в ГДР", так что роднее Гражданка и Энгельса, потом переехал на Петроградку и учился в Военмехе (так что из длинных еще Московский родной)

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Официально - самые длинные. А на Таврическом был гравий. Туда Днепр приезжал бегать. А с Металлистом "играли" - то есть они чуть-чуть перебрасывали мяч, а мы всерьез. По нонам мы бить не умели, ено задницу подставляли. Просили этого не делать. Не знаю, как с Таврическим, а низшие лиги теперь бегают около Авроры.

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    Не показатель чего ?! На Таврическом поле было убитое уже в середине 70х. Ранее не могу сказать. А вот, то, что Ленинский и Софийская - не самые длинные утверждаю - 45 лет за рулём.

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    А на Ленинском или Софийской (самом длинном проспекте и улице) ни одного не было (кроме школьных). На всей Гражданке и вокруг была Светлана (куда пускали), Бутлерова все-таки не в счет. Кстати, про поводу тренировок, так приезжавшие играли на Таврическом, хотя какие там тренировки. Но это же не показатель.

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    Лучше технарь (0-3) Крыльям! 7-8й раз такая фигня за последние 12 лет...

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    На счёт всей вашей никому ненужной писанинки имею ввиду. В Ленинграде на проспекте Металлистов было 3 фут. поля. На одном из них любителям играть не разрешали, т.к. тренировался Дубль Зенита и ЛОМО. Поле было лучше по качеству чем на стадионе Кирова. Читаю много чего - Ворошиловых, Неворошиловых: За стаканом "чая" такие байки/небылицы рассказывают, что неудобно становится за Заслуженных МАСТЕРОВ Спорта. Всему верить, что написано в СЭ НЕЛЬЗЯ! Так как многое подчерпнуто из газеты "Советский спорт", т.е. делите пополам, и будет вам СЧАСТЬЕ!

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Вы имеете в виду насчет заливов стадионов? Так на этот счет лет 20 назад было интервью Ворошилова (который, кстати, большую часть карьеры играл в Куйбышеве) в СЭ. Вот оттуда и информация. Команда была известная, популярная, но не такая уж и сильная. Вот болотом и сглаживали класс.

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Для минусов: да, лучше. Ну потеряли очки сейчас. Плохо, надо наверстывать, но во втором круге терять уже критично. По Саранску. В Самару рейс, а с Саранском хуже (хотя бартер тоже пойдет). А про Самару можно вспомнить многие игры (зенитовские в том числе, но больше московских команд), когда огород там был. Помню, от такой игры (не помню с кем, Зенит неплохо выиграл в плане очков, когда московская команда по лужам кидали, а у Крыльев мяч заплыл в чужие ворота).

    07.11.2025

  • Natalya Antropova

    Говорят, что кур доят!

    07.11.2025

  • Ilya Gudman

    долго по голове то били ? ?

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Вообще-то он никогда не интересовался футболом. Да и вообще Ленинград, как и Петербург был слаб на футбольных болельщиков у власти (до Матвиенко). Степашин еще был, но он в Петербурге никакой роли не играл, а потом он ведь не зенитовский болельщик. Конечно, нельзя не вспомнить Медведева. Вот он да, болельщик Зенита.

    07.11.2025

  • Дмитрий С.

    Подтверждаю, мразь - это ты.

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Кстати, в Самаре водных матчей было полно. Практически каждая команда может вспомнить. Говорят, что там еще в 50е заливали при игре с сильными соперниками

    07.11.2025

  • spor71917

    Был хорошим, пока не стал доги гонять-матчи сливать Спартачку и ЦСКА...

    07.11.2025

  • PhilippIQ

    что там министр спорта думает по поводу херовых полей? нашел программу гос поддержки по обучению агрономов? а то занялся лимитом. колхозник лучше бы занялся колхозными полями.

    07.11.2025

  • spor71917

    Не надоело, тварь ?! 70 коментов уже исписал о ЗАГАВАРЕ!

    07.11.2025

  • spor71917

    Подонок! Спартак, благодаря алаевскому админресурсу 7 матчей (с 7 по 13 тур) сыграл в Москве. А ты, мразь! Выезда в Грозный испугался?! Запомни, пидрилло опущенное! Ни один клуб в Мире не сыграл подряд 8 кубковых матчей в Столице. А сраному народному клубику Алаев такой график устроил, благодаря чему вы - кб гниды "выиграли" трофей, загнав Енисей второй раз в Москву за 2 недели. Спартачок Зениту не конкурент. Пора бы вам неудачникам-лузерам это понять!

    07.11.2025

  • Топотун

    Обоссы лысого карлика !

    07.11.2025

  • Топотун

    Куда смотрит лысый карлик ?

    07.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Почему-то никто не удивился, что именно перед матчем с "Зенитом", решили проверить, и никто недогадывается по какой причине!!!:rofl::rofl::rofl:

    07.11.2025

  • zg

    Ну их тоже растить надо!)

    07.11.2025

  • zg

    Что опять же,логично!)

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Мероприятия-то понятно, но я сдавал экзамен по физкультуре в школе (был такой на стадионе Динамо в Ленинграде). Мы мячик принесли, так нас сразу погнали с поле, что мы испортим (что неправильно). А играла там команда второй лиги при нуле зрителей. А здесь ради непойми чего используют футбольный стадион, где играет не какая-то вторая лига.

    07.11.2025

  • nekony

    Надо. Только это, пожалуй, судьям надо адресовать больше.

    07.11.2025

  • nekony

    В кои-то веки от тебя хороший комментарий.

    07.11.2025

  • nekony

    Не ври. Никакой обычной практики в обмене кругами нет. Всегда в таких случаях обмен бывает только при чрезвычайных ситуациях.

    07.11.2025

  • nekony

    Так я об этом и пишу. Они в ужасе, что могут проиграть и отстать ещё больше от быков и коней.

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Естественно, завалили комментариями. А ситуация такая: для Зенита перенос в Саранск не выгоден (туда добираться сложнее). Вариант с обменом турами еще хуже (лучше играть дома, когда нужнее). Другая дата? А много ли удобных других дат, причем таких, что в Самаре стадион будет в полном порядке?

    07.11.2025

  • nekony

    А вы уверены, что оно настолько испорчено, что на нём нельзя играть? Я, лично, нет. Уверен, что там другие причины. Одну из предполагаемых причин я назвал.

    07.11.2025

  • Gogy

    как админресурс испортил поле в Самаре?

    07.11.2025

  • Lars Berger

    Милый "львёнок"... Представляешь, как ты бы орал, случись такое со "Спартаком"?) Визжал бы так, будто бы тебя - режут...) Слушай, а какие виды львов водятся в Бразилии?) Почитай, прозреешь...)

    07.11.2025

  • Вездесущий

    самарцы гавнюки даже за полем не слюдят! крысы!

    06.11.2025

  • Абдуззохир

    Сам ты сраное говно.

    06.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Это же не в Сочи проверить газон.. Там "другое", там Ротенберг..

    06.11.2025

  • shpasic

    лучше б в Саранске

    06.11.2025

  • nekony

    Даже, если допустить на минутку, что поле в таком ужасном состоянии, что на нём нельзя играть, то да, вы правы. Рядом прекрасные стадионы. Зачем Питер?

    06.11.2025

  • nekony

    Об обмене мне сказал Vlafy. Я отвечал ему. А сам вообще не знаю о чём там речь на самом деле, о переносе, или обмене, и вообще, даже не представляю, насколько должно быть хреновым поле, при чём на стадионе ЧМ, чтобы на нём нельзя было играть. Поэтому сделал вывод, основываясь на логике, кому это выгодно. А вот о какой-то Петтае ничего не могу сказать, просто не знаю такую.

    06.11.2025

  • zg

    Благодарю!Примерно так и планировалось!)

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ну так и быть, полчасика)

    06.11.2025

  • zg

    С Вашего позволения,я еще немного поприпиваю!)

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Спокночь!

    06.11.2025

  • zg

    Ну,за шикарно подискутировали!)Спасибо!

    06.11.2025

  • Алексей Переверзев

    Было, а сейчас огород

    06.11.2025

  • Алексей Переверзев

    Есть регламент, поле убитое после нефутбольных мероприятий. Это гемор для всех - для лиги, Крыльев и Зенита, скорее всего, отправят играть в Саранск (да и не факт, что там поле в норме)

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Зря ты так, хороший городок. Футбольный и пивной.

    06.11.2025

  • Алексей Переверзев

    "Россия - спортивная держава" в Самаре загугли - они и убили. Вытоптали поле и оставили Крылышкам расхлебывать

    06.11.2025

  • Алексей Переверзев

    и не будет СПб, кто тебе сказал? лига предлагает поменяться турами, но в Питере арена тоже занята, так что хрен знает, тут подстава для обеих команд Саранск скорее всего будет

    06.11.2025

  • richardford

    Зря Путин в этом сраном городе стадион построил.

    06.11.2025

  • Алексей Переверзев

    Причем тут обмен турами? У Зенита арена тоже занята на эти даты, им самим невыгоден перенос непонятно куда.

    06.11.2025

  • Palacios

    Про перенос речь, а не об обмене домашками. Ты ещё Петтая вспомни, бред какой-то.

    06.11.2025

  • Palacios

    Играйте в Саранске, Нижнем. Всё рядом. Какой нкй спб??

    06.11.2025

  • zg

    На Зенит и сейчас,допускаю,30 бы набилось.

    06.11.2025

  • Demida71

    При чем здесь Питер, если поле непригодно в Самаре? Газпром-Арена 8-9 ноября занята другими мероприятиями.

    06.11.2025

  • zg

    Нам футболистов растить надо!Не неженок,закормленных баблом,а тех кто рвёт и мечет,ради места под футбольным солнцем!

    06.11.2025

  • Александр Солодовников

    Такой газон угробили..... опять Федорищев виноват....

    06.11.2025

  • Griban

    какой полный стадион? 10к ходит по нынешней игре КС. на зенит может 15к придет унылых немых кузьмичей местных. ито если дождя не будет...

    06.11.2025

  • nekony

    Во первых, сразу замечу, что тебя не оскорблял. Во вторых, кубок один один турнир, чемпионат - другой, поэтому, даже если в ворота Динамо не назначали пенальти в кубковой игре, на итогах чемпионата, это никак не скажется. В третьих, в данном случае, где играть, именно сейчас, имеет немаловажное значение, потому что после проведённого матча на кубок в среду, ехать в гости на третий день - то ещё удовольствие. Гораздо лучше остаться дома и принять соперника у себя. Для этого, как раз и существует админресурс. К примеру, в такой же ситуации Спартаку, придётся играть в Грозном на третий день после кубка. Теперь дошло, почему зелёный свет?

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Дык твм самые лучшие и самые выносливые со всей планеты играют и то стонут. А нам нужно строить крыши над стадионами. С крышами сезон удлинить на пару месяцев и лигу расширить можно.

    06.11.2025

  • zg

    Как и нам!)Да и Локо по сути тоже!)Но не,мне думается Богданыч захочет повоевать!Вообще смешно,я когда смотрел летом КЧМ,там люди из ПСЖ,ну и всех кто с еуропы,за сотню мачтей сыграли!А наши с 2ух турниров вешаются!Тьфу на них!

    06.11.2025

  • zg

    )))))))

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    А я думаю в ответке у нас полудубль будет, чемп важнее, а Валере только кубок остался

    06.11.2025

  • Irzhi Korn

    как же вы все заЭПали: и РФС, и РПЛ, и сваспром, и питер со своим убилеем, и медведев с мюллером... просто вспомните на каком поле Динамо заставили играть, дебилы...

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Возможно лучше дальневосточного после урагана

    06.11.2025

  • zg

    )))))))))))))))))Тот кто ест траву,вообще бессмертен!)))))А так,ответки думаю,будут интересны!)

    06.11.2025

  • zg

    )))))))))))))))Ну по снимкам адекватное,точно лучше,чем на Спартак-Интер,когда Роналду нам 2 вкатил по говну и песку!)

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ну и молодец Валера, но Семак не убит)

    06.11.2025

  • КС

    А как же Металлург? Просто боятся приезжать в Самарскую область, два поражения в том году как никак)))

    06.11.2025

  • zg

    Да все так делают,у Валеры Нгамалек,вечный запас,Кутицкий,Зайденхренвыговоришь,норм кубковые составы у обеих команд.

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ты ж тоже не знаешь точно какое поле после легкой втлетики. Устал я опечатываться уже.

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Соболь, Мих, Горшок, Вега, да плюс Семак их переставил местами. Жкспериментировал в уубке.как обычно.

    06.11.2025

  • zg

    Блин,я ж не пишу гадости про вас,я пишу факты,вроде логичные!)

    06.11.2025

  • zg

    ))))Да норм у вас состав,Михайлов только чутка в отклонении!)Или ты Аршавину поверил?!))))

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Поэтому и удивляет твое участие в этой доколе.

    06.11.2025

  • AZ

    Неужто поле дзюдоистам под татами отдадут?)))

    06.11.2025

  • zg

    Ну не надо "выкать",я надеюсь,что достаточно объективен в глазах форумчан,сейчас история реально корява:Крылья скатываются,тут матч дома,при поддержке,против уставшей команды,однозначно дать бой!И тут начинается вот это-переносы,сам ОН приехал и тд и тп,ну фу фу фу,правда ж!

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Путь регионов еще. Да по стартовому составу очевидно же. Кроме зрения еще и пальцы-сардельки)

    06.11.2025

  • AZ

    То есть, в Махачкале поле нормальное, а вот в Самаре нет? Ну-ну)))

    06.11.2025

  • Andrei Shulga

    Ну канешна:joy: всем нормально, но для Габрзильяз нужны особые условия

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Я прямо сейчас не вижу поле вживую. Вообще обычная практика обмен кругами, но в случае Зенита вы всегда найдете зоой умысел.

    06.11.2025

  • zg

    И блин,какое "второстепенено"!?В прошлом сезоне бы кубок взяли,ой радость бы была!А в этом если что то упустите,совсем писец,2ое столетие как никак!)

    06.11.2025

  • zg

    Все мы немолоды!)А так,ну честно,бред,ничего там не убито,а вам охота,что логично, сыграть дома,от того и сыр бор.

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    У меня к вечеру зрение садится

    06.11.2025

  • Vlafy

    Мразь - это ты, потому что тебе везде заговор мерещится. Хотя в матче на кубок Зенит - динама не поставили явный пенальти в ворота динаиы. Если бы был заговор, то пендаль точно поставили бы. Но такие как ты не замечают очевидных вещей. Зато в банальном обмене турами видят какие-то козни. Если даже сейчас сыграют в СПб, то потом все равно в Самару придётся ехать. И в чём тут "зелёный свет"? Я уж не говорю о том, что в прошлом сезоне примерно в это же время Зенит проиграл крысам на своём поле.

    06.11.2025

  • zg

    Хоспади,ну не спеши ты так!)А то устаешь исправлять ошибки!)

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    С ваших стенаний, смешно немного, но предсказуемо. Прибита мгрой с Динамо, тоже смешно. Семак никогда не скрывал, что кубок второстепенен.

    06.11.2025

  • zg

    Да какое возбуждение?)Просто по полочкам,ваша команда сейчас прибита игрой с Динамо,а тут лететь на полный стадик болеющий за своих!Ну да,канешна-"кругами махнемся"-это одно и тоже!Самому не смешно?ПыСы-поляна там норм!И не на таких играем!

    06.11.2025

  • Корнелий Ш

    Поле убил чемп по лёгкой атлетике. Речь идёт о том, чтобы поменяться кругами. Хрюшки, не перевозбуждайтесь, уже опять заговор у вас.

    06.11.2025

  • zg

    Ну вот конкретно здесь кто?!Поляна норм,а нытья как будто там болото!Кто инициатор?!)))

    06.11.2025

  • bishevcky

    Какие сомнения могут быть.Во всём виноват Газпром.

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Поле как поле

    06.11.2025

  • nekony

    Позорники! Уже не знают, как ещё изголиться, чтобы обеспечить зелёный свет наверх продлённым юбилярам. Тьфу мрази!

    06.11.2025

  • zg

    Ни разу!)

    06.11.2025

  • Il Fas

    но мы не ищем никаких подводных камней!!))

    06.11.2025

  • zg

    Потому и пытаются перенсти,боятся продуть на глазах покровителя!

    06.11.2025

  • Derbist

    Там же Путин!

    06.11.2025

  • Иван Л.

    да в этом состоянии : дрищевоадиеводжабриском им все равно где валиться, беда пришла в футбольную Самару, жалко, симпатичная команда была. наверное не только в футбольную, но об этом меньше знаю

    06.11.2025

  • zg

    И абсолютно нормальная поляна!Даже не для ноября!

    06.11.2025

  • zg

    Тут не поспоришь!)Но так то хорошо хотят,Крылья дома сейчас бы рвали,а на выездеи хз!

    06.11.2025

  • Il Fas

    Погода супер для ноября, Акрону не дали стадион из-за хрен пойми чего, а тут такое, и кто поле убил?

    06.11.2025

  • Иван Л.

    не знаю куда он там прилетел, лучше бы мимо пролетел)

    06.11.2025

  • zg

    Говорят только что ОН прилетел,может как раз по этой теме!)

    06.11.2025

  • Иван Л.

    Ну там же хубер крутой, проследил за полем. Чем дальше в лес, тем толще помидоры

    06.11.2025

  • zg

    Ути пути,що не так?!Впадлу в принципе куда то лететь и хотца сыграть у себя под "крышей"!?Тьфу!

    06.11.2025

