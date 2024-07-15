РПЛ: дата старта чемпионата России и расписание матчей 1-го тура

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги. Время начала — московское.

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025

20 июля, суббота

15:00. «Локомотив» — «Акрон»

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит»

20:00. «Ростов» — ЦСКА

20:00. «Динамо» — «Факел»

21 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Спартак»

20:00. «Ахмат» — «Краснодар»

20:00. «Химки» — «Динамо» Махачкала

22 июля, понедельник

20:00. «Пари НН» — «Рубин»

Полностью расписание РПЛ сезона-2024/2025 доступно на нашем сайте.

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