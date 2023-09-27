РПЛ разрешила «Сочи» проводить матчи на «Фиште»

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей домашний стадион «Сочи»,

Как информирует пресс-служба лиги, в запланированные сроки была проведена реновация футбольного газона «Фишт», который теперь отвечает Стандарту РФС.

Матчи FONBET Кубка России «Сочи» — «Оренбург» и 11-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Зенит» состоятся на стадионе «Фишт».

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали победу со счетом 1:0.