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РПЛ

Сегодня, 14:38

РПЛ разрешила «Сочи» проводить матчи на «Фиште»

Виктория Кравченко
РПЛ допустила к проведению матчей домашний стадион «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила к проведению матчей домашний стадион «Сочи»,

Как информирует пресс-служба лиги, в запланированные сроки была проведена реновация футбольного газона «Фишт», который теперь отвечает Стандарту РФС.

Матчи FONBET Кубка России «Сочи» — «Оренбург» и 11-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Зенит» состоятся на стадионе «Фишт».

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали победу со счетом 1:0.

Источник: https://t.me/premierliga/15051
ФК Сочи
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