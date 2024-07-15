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Сегодня, 16:30

РПЛ: где смотреть трансляции матчей чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу стартует 20 июля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев (ФК ЦСКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по футболу стартует 20 июля 2024 года и завершится 24 мая 2025. Участие в премьер-лиге принимают 16 российских команд.

Трансляцию игр первенства страны показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Бесплатно встречи транслируются на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Чтобы смотреть матчи на «Матч Премьер», необходимо подключить платную подписку. Также игры доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями противостояний можно в матч-центре на нашем сайте. Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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