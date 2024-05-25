РПЛ: где смотреть все матчи премьер-лиги 25 мая

Сегодня, 08:00
Все матчи 30-го тура чемпионата России по футболу пройдут 25 мая. На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в прямом эфире покажут онлайн-перекличку самых интересных событий заключительного тура РПЛ сезона-2023 / 2024. Она начнется в 15.30 по московскому времени.
На сайте «СЭ» в субботу также пройдет текстовая онлайн-трансляция всех игр 30-го тура чемпионата России. В нашем матч-центре будут доступны формальные события встреч РПЛ.
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