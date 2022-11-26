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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что РПЛ готовит к старту весенней части сезона промо-ролик с участием футболистов и тренеров команд.
— По моей информации, РПЛ планирует съемки имиджевого ролика. Что это будет?
— В первый раз хотим сделать хорошее промо второй части сезона. Сделать это совместно с нашими партнерами. Очень креативная идея. Пока не буду раскрывать карты. Должно получиться ярко и красиво. Мы увидим звезд в новом качестве. Будут и тренеры, и футболисты.
После 17 туров РПЛ первое место занимает «Зенит» с 42 очками, вторым идет «Спартак» (36), третий — «Ростов» (35).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования