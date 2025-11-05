Видео
5 ноября, 15:33

РПЛ и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и РПЛ заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве на полях форума «Россия — спортивная держава», который проходит с 5 по 7 ноября в Самаре.

Документ подписали председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и президент РПЛ Александр Алаев. Соглашение направлено на развитие социально-экономических инициатив, продвижение спортивной повестки и интеграцию футбола в программу крупных форумов и конгрессов.

«Важность этого документа выходит за рамки спорта: соглашение с РПЛ укрепляет позиции России как страны, где футбол — это не только игра, но и инструмент воспитания, консолидации и национального единства. Уверен, что сегодня мы создаем фундамент для будущих побед и развиваем спорт как важнейшую часть национальной идентичности», — отметил Стуглев.

Согласно документу, РПЛ и «Росконгресс» будут совместно организовывать конгрессные и выставочные мероприятия двустороннего и многостороннего характера, в частности форумы, конференции, круглые столы, деловые встречи, ярмарки и презентации.

«РПЛ стремится быть не только спортивным, но и социально значимым институтом. Партнерство с фондом «Росконгресс» откроет новые возможности для интеграции футбольной повестки в деловую среду: от обсуждения инфраструктурных проектов до продвижения крупнейших футбольных событий. Мы уверены, что совместные инициативы укрепят имидж российского футбола и будут способствовать его устойчивому развитию», — рассказал Алаев.

Стороны также договорились оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, проводить кампании информационного характера с целью продвижения профильных мероприятий, организуемых ими, а также сотрудничать в целях объективного и всестороннего освещения в российском и мировом информационном пространстве совместных мероприятий.

1

  • Федор

    Ну короче , бабки будут мыть!!!

    05.11.2025

    РПЛ
