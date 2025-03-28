Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 марта, 16:45

РПЛ и Sportoner при поддержке Winlinе запускают интеллектуальную фэнтези-платформу

Telegram Дзен

Проект, который запускается при совместном участии Winline и российской премьер-лиги, открывает перед болельщиками возможность не просто следить за матчами, а стать частью футбольной тактики в реальном времени.

Sportoner — это новый уровень футбольной аналитики и стратегии в игровом формате, созданный для тех, кто видит в матчах не только эмоции, но и математику побед.

Sportoner предлагает пользователю собрать свою команду из цифровых карточек реальных игроков РПЛ, продумать стратегию и вступить в игру. Каждый тур РПЛ — это новый турнир, который полностью синхронизирован с календарем лиги. Очки начисляются за реальные игровые действия: голы, передачи, удары по воротам и другие статистические показатели.

На старте игры участники получают набор карточек и внутриигровую валюту, которая позволяет прокачивать игроков и формировать команду. Важную роль играет индекс силы карточек, который можно улучшать через тренировки и участие в матчах.

В турнирах действует система дивизионов, которая обеспечивает честную конкуренцию: сильные соперники встречаются с сильными, а новички могут нарабатывать опыт на своем уровне.

Sportoner — это не только про тактику, но и про развитие. Игроки могут прокачивать карточки, зарабатывать бонусы, обмениваться футболистами. Также по итогам каждого тура участников ждут подарки и шанс усилить коллекцию.

Sportoner делает разницу, объединяя аналитику, управление и азарт спортивных решений в рамках уникальной фэнтези-платформы, которая позволит болельщикам погрузиться в любимую игру на новом уровне.

Трансляции футбола, тенниса, хоккея и других видов спорта в отличном качестве совершенно бесплатно! Смотри на сайте или в приложении сразу после регистрации в Winline.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

2VfnxxghuQk

АРХИВ

Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В ЮАР футболист умер во время матча
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя