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Сегодня, 13:10

РПЛ изменила время начала матчей «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
Педро в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба РПЛ на официальном сайте объявила об изменении времени двух матчей 21-го тура РПЛ.

Матч «Ростов» — «Краснодар» пройдет 16 марта и начнется в 17:00 мск вместо 19:30 мск, матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 марта в 19:45 мск вместо 17:00 мск. Решение принято по просьбе генерального партнера турнира и по согласованию с основным вещателем.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, столько же очков у «Зенита», который занимает второе место. «Спартак» с 37 баллами — на третьей строчке, «Ростов» с 26 очками — на седьмой.

3
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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