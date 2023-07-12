РПЛ: календарь матчей и команды чемпионата России по футболу

Основная информация о новом сезоне чемпионата России по футболу 2023 / 2024.
Когда стартует чемпионат России по футболу
32-й по счету сезон высшего дивизиона чемпионата России стартует в конце июля и завершится 25 мая 2024 года. 1-й тур пройдет с 21 по 23 июля. Последний тур 2023 года — 18-й — состоится 8 — 10 декабря. После зимней паузы сезон РПЛ возобновится в марте — матчи 19-го тура будут сыграны с 1-го по 3-е число.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Состав участников: команды РПЛ
Участие в новом сезоне чемпионата России примут 16 команд. Состав участников на сезон утверждает исполком РФС. Москву представят сразу четыре клуба. Остальные города — Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Калининград, Краснодар, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи — представлены одной командой.
Только четыре клуба участвовали в каждом сезоне РПЛ (с 2001 года) — это «Спaртак», «Локомотив», ЦСКA и «Зенит».
- «Спартак»
- «Оренбург»
- «Ростов»
- «Факел»
- «Динамо»
- «Краснодар»
- «Локомотив»
- «Рубин»
- «Ахмат»
- «Крылья Советов»
- «Сочи»
- «Балтика»
- «Пари НН»
- «Зенит»
- «Урал»
- ЦСКА
Календарь игр РПЛ
Российская премьер-лига 24-го июня представила полный календарь предстоящего сезона. Расписание матчей было составлено с учетом жеребьевки кубковых матчей, также лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем.
1-й тур
21 — 23 июля 2023
- «Спартак» — «Оренбург»
- «Ростов» — «Факел»
- «Динамо» — «Краснодар»
- «Локомотив» — «Рубин»
- «Ахмат» — «Крылья Советов»
- «Сочи» — «Балтика»
- «Пари НН» — «Зенит»
- «Урал» — ЦСКА
2-й тур
28 — 30 июля
- «Спартак» — «Балтика»
- «Ростов» — «Зенит»
- «Краснодар» — «Сочи»
- «Крылья Советов» — «Динамо»
- «Ахмат» — ЦСКА
- «Рубин» — «Оренбург»
- «Факел» — «Локомотив»
- «Урал» — «Пари НН»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
3-й тур
4 — 6 августа
- «Зенит» — «Динамо»
- «Краснодар» — «Пари НН»
- «Крылья Советов» — «Ростов»
- ЦСКА — «Локомотив»
- «Сочи» — «Ахмат»
- «Рубин» — «Спартак»
- «Балтика» — «Факел»
- «Оренбург» — «Урал»
4-й тур
11 — 13 августа
- «Зенит» — «Факел»
- «Ростов» — «Рубин»
- ЦСКА — «Сочи»
- «Динамо» — «Балтика»
- «Локомотив» — «Крылья Советов»
- «Пари НН» — «Ахмат»
- «Урал» — «Спартак»
- «Оренбург» — «Краснодар»
5-й тур
18 — 20 августа
- «Спартак» — «Зенит»
- «Краснодар» — «Локомотив»
- «Динамо» — ЦСКА
- «Ахмат» — «Оренбург»
- «Сочи» — «Ростов»
- «Рубин» — «Крылья Советов»
- «Балтика» — «Урал»
- «Факел» — «Пари НН»
6-й тур
25 — 27 августа
- «Зенит» — «Урал»
- «Спартак» — «Ахмат»
- «Крылья Советов» — «Балтика»
- «Сочи» — «Локомотив»
- «Рубин» — «Динамо»
- «Пари НН» — «Ростов»
- «Факел» — «Краснодар»
- «Оренбург» — ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»
7-й тур
1 — 3 сентября
- «Ростов» — «Динамо»
- «Краснодар» — «Спартак»
- «Крылья Советов» — «Факел»
- ЦСКА — «Зенит»
- «Локомотив» — «Балтика»
- «Пари НН» — «Рубин»
- «Урал» — «Ахмат»
- «Оренбург» — «Сочи»
4 — 12 сентября: международная пауза
8-й тур
15 — 17 сентября
- ЦСКА — «Крылья Советов»
- «Динамо» — «Пари НН»
- «Локомотив» — «Оренбург»
- «Ахмат» — «Краснодар»
- «Сочи» — «Спартак»
- «Рубин» — «Зенит»
- «Балтика» — «Ростов»
- «Урал» — «Факел»
9-й тур
22 — 24 сентября
- «Зенит» — «Локомотив»
- «Спартак» — «Динамо»
- «Ростов» — ЦСКА
- «Краснодар» — «Урал»
- «Крылья Советов» — «Сочи»
- «Балтика» — «Ахмат»
- «Пари НН» — «Оренбург»
- «Факел» — «Рубин»
10-й тур
29 сентября — 1 октября
- «Ростов» — «Урал»
- «Крылья Советов» — «Спартак»
- ЦСКА — «Балтика»
- «Локомотив» — «Пари НН»
- «Ахмат» — «Динамо»
- «Рубин» — «Краснодар»
- «Факел» — «Сочи»
- «Оренбург» — «Зенит»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
11-й тур
6 — 8 октября
- «Спартак» — ЦСКА
- «Краснодар» — «Ростов»
- «Динамо» — «Факел»
- «Ахмат» — «Рубин»
- «Сочи» — «Зенит»
- «Балтика» — «Оренбург»
- «Пари НН» — «Крылья Советов»
- «Урал» — «Локомотив»
9 — 17 октября: международная пауза
12-й тур
20 — 22 октября
- «Зенит» — «Крылья Советов»
- «Спартак» — «Пари НН»
- «Ростов» — «Ахмат»
- «Локомотив» — «Динамо»
- «Рубин» — ЦСКА
- «Балтика» — «Краснодар»
- «Урал» — «Сочи»
- «Оренбург» — «Факел»
13-й тур
27 — 29 октября
- «Зенит» — «Ахмат»
- «Ростов» — «Локомотив»
- «Крылья Советов» — «Оренбург»
- ЦСКА — «Краснодар»
- «Динамо» — «Урал»
- «Рубин» — «Балтика»
- «Пари НН» — «Сочи»
- «Факел» — «Спартак»
14-й тур
3 — 5 ноября
- «Краснодар» — «Крылья Советов»
- ЦСКА — «Пари НН»
- «Локомотив» — «Спартак»
- «Ахмат» — «Факел»
- «Сочи» — «Динамо»
- «Балтика» — «Зенит»
- «Урал» — «Рубин»
- «Оренбург» — «Ростов»
15-й тур
10 — 12 ноября
- «Зенит» — «Краснодар»
- «Спартак» — «Ростов»
- «Крылья Советов» — «Урал»
- «Динамо» — «Оренбург»
- «Локомотив» — «Ахмат»
- «Сочи» — «Рубин»
- «Пари НН» — «Балтика»
- «Факел» — ЦСКА
13 — 21 ноября: международная пауза
16-й тур
24 — 26 ноября
- «Зенит» — «Сочи»
- «Ростов» — «Пари НН»
- «Крылья Советов» — «Локомотив»
- ЦСКА — «Динамо»
- «Рубин» — «Факел»
- «Балтика» — «Спартак»
- «Урал» — «Краснодар»
- «Оренбург» — «Ахмат»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
17-й тур
1 — 3 декабря
- «Краснодар» — «Оренбург»
- ЦСКА — «Ростов»
- «Динамо» — «Рубин»
- «Локомотив» — «Зенит»
- «Ахмат» — «Спартак»
- «Сочи» — «Крылья Советов»
- «Пари НН» — «Урал»
- «Факел» — «Балтика»
18-й тур
8 — 10 декабря
- «Зенит» — «Пари НН»
- «Спартак» — «Крылья Советов»
- «Краснодар» — ЦСКА
- «Локомотив» — «Урал»
- «Ахмат» — «Ростов»
- «Сочи» — «Оренбург»
- «Балтика» — «Рубин»
- «Факел» — «Динамо»
Зимняя пауза 2023 / 2024
19-й тур
1 — 3 марта 2024
- «Зенит» — «Спартак»
- «Ростов» — «Крылья Советов»
- «Краснодар» — «Рубин»
- ЦСКА — «Оренбург»
- «Динамо» — «Локомотив»
- «Ахмат» — «Урал»
- «Балтика» — «Сочи»
- «Пари НН» — «Факел»
20-й тур
8 — 10 марта
- «Спартак» — «Факел»
- «Ростов» — «Краснодар»
- «Крылья Советов» — ЦСКА
- «Динамо» — «Ахмат»
- «Локомотив» — «Сочи»
- «Рубин» — «Пари НН»
- «Урал» — «Зенит»
- «Оренбург» — «Балтика»
21-й тур
15 — 17 марта
- «Зенит» — «Рубин»
- «Краснодар» — «Балтика»
- ЦСКА — «Спартак»
- «Ахмат» — «Сочи»
- «Пари НН» — «Локомотив»
- «Факел» — «Крылья Советов»
- «Урал» — «Ростов»
- «Оренбург» — «Динамо»
18 — 27 марта: международная пауза
22-й тур
29 — 31 марта
- «Спартак» — «Урал»
- «Крылья Советов» — «Зенит»
- «Динамо» — «Ростов»
- «Локомотив» — «Краснодар»
- «Сочи» — ЦСКА
- «Рубин» — «Ахмат»
- «Балтика» — «Пари НН»
- «Факел» — «Оренбург»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
23-й тур
5 — 7 апреля
- «Зенит» — «Балтика»
- «Ростов» — «Сочи»
- ЦСКА — «Факел»
- «Динамо» — «Спартак»
- «Ахмат» — «Локомотив»
- «Пари НН» — «Краснодар»
- «Урал» — «Крылья Советов»
- «Оренбург» — «Рубин»
24-й тур
12 — 14 апреля
- «Спартак» — «Сочи»
- «Краснодар» — «Зенит»
- «Крылья Советов» — «Рубин»
- «Локомотив» — ЦСКА
- «Ахмат» — «Балтика»
- «Факел» — «Ростов»
- «Урал» — «Динамо»
- «Оренбург» — «Пари НН»
25-й тур
19 — 21 апреля
- «Зенит» — «Оренбург»
- «Ростов» — «Спартак»
- «Краснодар» — «Факел»
- ЦСКА — «Ахмат»
- «Сочи» — «Урал»
- «Рубин» — «Локомотив»
- «Балтика» — «Крылья Советов»
- «Пари НН» — «Динамо»
26-й тур
26 — 28 апреля
- «Спартак» — «Локомотив»
- «Ростов» — «Оренбург»
- «Крылья Советов» — «Краснодар»
- «Динамо» — «Зенит»
- «Ахмат» — «Пари НН»
- «Сочи» — «Факел»
- «Рубин» — «Урал»
- «Балтика» — ЦСКА
27-й тур
3 — 5 мая
- «Краснодар» — «Ахмат»
- ЦСКА — «Рубин»
- «Динамо» — «Сочи»
- «Локомотив» — «Ростов»
- «Пари НН» — «Спартак»
- «Факел» — «Зенит»
- «Урал» — «Балтика»
- «Оренбург» — «Крылья Советов»
28-й тур
10 — 12 мая
- «Зенит» — ЦСКА
- «Спартак» — «Краснодар»
- «Крылья Советов» — «Ахмат»
- «Сочи» — «Пари НН»
- «Рубин» — «Ростов»
- «Балтика» — «Динамо»
- «Факел» — «Урал»
- «Оренбург» — «Локомотив»
29-й тур
17 — 19 мая
- «Спартак» — «Рубин»
- «Ростов» — «Балтика»
- «Динамо» — «Крылья Советов»
- «Локомотив» — «Факел»
- «Ахмат» — «Зенит»
- «Сочи» — «Краснодар»
- «Пари НН» — ЦСКА
- «Урал» — «Оренбург»
30-й тур
25 мая (суббота)
- «Зенит» — «Ростов»
- «Краснодар» — «Динамо»
- «Крылья Советов» — «Пари НН»
- ЦСКА — «Урал»
- «Рубин» — «Сочи»
- «Балтика» — «Локомотив»
- «Факел» — «Ахмат»
- «Оренбург» — «Спартак»
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Фото ФК «Ростов»
Расписание матчей 1-го тура
Новый сезон чемпионата России по футболу 2023/2024 открое матч между «Динамо» и «Краснодаром». Встреча состоится 21 июля в Москве. Начало — 19:00 (время московское).
21 июля, пятница
19.00 «Динамо» — «Краснодар»
22 июля, суббота
13.00 «Урал» — ЦСКА
15.15 «Пари НН» — «Зенит»
17.30 «Локомотив» — «Рубин»
20.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
23 июля, воскресенье
17.30 «Спартак» — «Оренбург»
20.00 «Ростов» — «Факел»
20.00 «Сочи» — «Балтика»
Турнирная таблица РПЛ: регламент
Чемпион России определяется по наибольшему количеству очков среди всех участников. Команды получают по три очка за победу, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.
При равном количествое очков, положение в таблице определяется поочередно по следующим критериям:
- личные встречи (набранные очки, количество побед, разность голов, число забитых мячей);
- количество побед во всех играх;
- лучшая разность забитых и пропущенных голов;
- наибольшее количество забитых голов.
Если команды оказываются равны по данным критериям, в таком случае применяется одно из следующих правил:
- во время сезона — команды располагаются по таблице предыдущего сезона;
- по окончании сезона — команды проводят дополнительный матч.
Турнирная таблица Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступна в разделе РПЛ нашего сайта.
Где смотреть трансляции матчей РПЛ
Новый сезон чемпионата России в полной мере будет освещать российский спортивный холдинг «Матч ТВ». Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на каналах холдинга. В минувшем сезоне «Матч ТВ» в среднем транслировал по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно было увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.
Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.
Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.