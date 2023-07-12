РПЛ: календарь матчей и команды чемпионата России по футболу

Основная информация о новом сезоне чемпионата России по футболу 2023 / 2024.

Когда стартует чемпионат России по футболу

32-й по счету сезон высшего дивизиона чемпионата России стартует в конце июля и завершится 25 мая 2024 года. 1-й тур пройдет с 21 по 23 июля. Последний тур 2023 года — 18-й — состоится 8 — 10 декабря. После зимней паузы сезон РПЛ возобновится в марте — матчи 19-го тура будут сыграны с 1-го по 3-е число.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Состав участников: команды РПЛ

Участие в новом сезоне чемпионата России примут 16 команд. Состав участников на сезон утверждает исполком РФС. Москву представят сразу четыре клуба. Остальные города — Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Калининград, Краснодар, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи — представлены одной командой.

Только четыре клуба участвовали в каждом сезоне РПЛ (с 2001 года) — это «Спaртак», «Локомотив», ЦСКA и «Зенит».

«Спартак»

«Оренбург»

«Ростов»

«Факел»

«Динамо»

«Краснодар»

«Локомотив»

«Рубин»

«Ахмат»

«Крылья Советов»

«Сочи»

«Балтика»

«Пари НН»

«Зенит»

«Урал»

ЦСКА

Календарь игр РПЛ

Российская премьер-лига 24-го июня представила полный календарь предстоящего сезона. Расписание матчей было составлено с учетом жеребьевки кубковых матчей, также лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем.

1-й тур

21 — 23 июля 2023

«Спартак» — «Оренбург»

«Ростов» — «Факел»

«Динамо» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Рубин»

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Сочи» — «Балтика»

«Пари НН» — «Зенит»

«Урал» — ЦСКА

2-й тур

28 — 30 июля

«Спартак» — «Балтика»

«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Сочи»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Ахмат» — ЦСКА

«Рубин» — «Оренбург»

«Факел» — «Локомотив»

«Урал» — «Пари НН»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

3-й тур

4 — 6 августа

«Зенит» — «Динамо»

«Краснодар» — «Пари НН»

«Крылья Советов» — «Ростов»

ЦСКА — «Локомотив»

«Сочи» — «Ахмат»

«Рубин» — «Спартак»

«Балтика» — «Факел»

«Оренбург» — «Урал»

4-й тур

11 — 13 августа

«Зенит» — «Факел»

«Ростов» — «Рубин»

ЦСКА — «Сочи»

«Динамо» — «Балтика»

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Пари НН» — «Ахмат»

«Урал» — «Спартак»

«Оренбург» — «Краснодар»

5-й тур

18 — 20 августа

«Спартак» — «Зенит»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Динамо» — ЦСКА

«Ахмат» — «Оренбург»

«Сочи» — «Ростов»

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Балтика» — «Урал»

«Факел» — «Пари НН»

6-й тур

25 — 27 августа

«Зенит» — «Урал»

«Спартак» — «Ахмат»

«Крылья Советов» — «Балтика»

«Сочи» — «Локомотив»

«Рубин» — «Динамо»

«Пари НН» — «Ростов»

«Факел» — «Краснодар»

«Оренбург» — ЦСКА

Фото Александр Федоров, «СЭ»

7-й тур

1 — 3 сентября

«Ростов» — «Динамо»

«Краснодар» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Факел»

ЦСКА — «Зенит»

«Локомотив» — «Балтика»

«Пари НН» — «Рубин»

«Урал» — «Ахмат»

«Оренбург» — «Сочи»

4 — 12 сентября: международная пауза

8-й тур

15 — 17 сентября

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Динамо» — «Пари НН»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Сочи» — «Спартак»

«Рубин» — «Зенит»

«Балтика» — «Ростов»

«Урал» — «Факел»

9-й тур

22 — 24 сентября

«Зенит» — «Локомотив»

«Спартак» — «Динамо»

«Ростов» — ЦСКА

«Краснодар» — «Урал»

«Крылья Советов» — «Сочи»

«Балтика» — «Ахмат»

«Пари НН» — «Оренбург»

«Факел» — «Рубин»

10-й тур

29 сентября — 1 октября

«Ростов» — «Урал»

«Крылья Советов» — «Спартак»

ЦСКА — «Балтика»

«Локомотив» — «Пари НН»

«Ахмат» — «Динамо»

«Рубин» — «Краснодар»

«Факел» — «Сочи»

«Оренбург» — «Зенит»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

11-й тур

6 — 8 октября

«Спартак» — ЦСКА

«Краснодар» — «Ростов»

«Динамо» — «Факел»

«Ахмат» — «Рубин»

«Сочи» — «Зенит»

«Балтика» — «Оренбург»

«Пари НН» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Локомотив»

9 — 17 октября: международная пауза

12-й тур

20 — 22 октября

«Зенит» — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Пари НН»

«Ростов» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Динамо»

«Рубин» — ЦСКА

«Балтика» — «Краснодар»

«Урал» — «Сочи»

«Оренбург» — «Факел»

13-й тур

27 — 29 октября

«Зенит» — «Ахмат»

«Ростов» — «Локомотив»

«Крылья Советов» — «Оренбург»

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Урал»

«Рубин» — «Балтика»

«Пари НН» — «Сочи»

«Факел» — «Спартак»

14-й тур

3 — 5 ноября

«Краснодар» — «Крылья Советов»

ЦСКА — «Пари НН»

«Локомотив» — «Спартак»

«Ахмат» — «Факел»

«Сочи» — «Динамо»

«Балтика» — «Зенит»

«Урал» — «Рубин»

«Оренбург» — «Ростов»

15-й тур

10 — 12 ноября

«Зенит» — «Краснодар»

«Спартак» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Урал»

«Динамо» — «Оренбург»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Сочи» — «Рубин»

«Пари НН» — «Балтика»

«Факел» — ЦСКА

13 — 21 ноября: международная пауза

16-й тур

24 — 26 ноября

«Зенит» — «Сочи»

«Ростов» — «Пари НН»

«Крылья Советов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Динамо»

«Рубин» — «Факел»

«Балтика» — «Спартак»

«Урал» — «Краснодар»

«Оренбург» — «Ахмат»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

17-й тур

1 — 3 декабря

«Краснодар» — «Оренбург»

ЦСКА — «Ростов»

«Динамо» — «Рубин»

«Локомотив» — «Зенит»

«Ахмат» — «Спартак»

«Сочи» — «Крылья Советов»

«Пари НН» — «Урал»

«Факел» — «Балтика»

18-й тур

8 — 10 декабря

«Зенит» — «Пари НН»

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — ЦСКА

«Локомотив» — «Урал»

«Ахмат» — «Ростов»

«Сочи» — «Оренбург»

«Балтика» — «Рубин»

«Факел» — «Динамо»

Зимняя пауза 2023 / 2024

19-й тур

1 — 3 марта 2024

«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Рубин»

ЦСКА — «Оренбург»

«Динамо» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Урал»

«Балтика» — «Сочи»

«Пари НН» — «Факел»

20-й тур

8 — 10 марта

«Спартак» — «Факел»

«Ростов» — «Краснодар»

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Динамо» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Сочи»

«Рубин» — «Пари НН»

«Урал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Балтика»

21-й тур

15 — 17 марта

«Зенит» — «Рубин»

«Краснодар» — «Балтика»

ЦСКА — «Спартак»

«Ахмат» — «Сочи»

«Пари НН» — «Локомотив»

«Факел» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Ростов»

«Оренбург» — «Динамо»

18 — 27 марта: международная пауза

22-й тур

29 — 31 марта

«Спартак» — «Урал»

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Динамо» — «Ростов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Сочи» — ЦСКА

«Рубин» — «Ахмат»

«Балтика» — «Пари НН»

«Факел» — «Оренбург»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

23-й тур

5 — 7 апреля

«Зенит» — «Балтика»

«Ростов» — «Сочи»

ЦСКА — «Факел»

«Динамо» — «Спартак»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Пари НН» — «Краснодар»

«Урал» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Рубин»

24-й тур

12 — 14 апреля

«Спартак» — «Сочи»

«Краснодар» — «Зенит»

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Локомотив» — ЦСКА

«Ахмат» — «Балтика»

«Факел» — «Ростов»

«Урал» — «Динамо»

«Оренбург» — «Пари НН»

25-й тур

19 — 21 апреля

«Зенит» — «Оренбург»

«Ростов» — «Спартак»

«Краснодар» — «Факел»

ЦСКА — «Ахмат»

«Сочи» — «Урал»

«Рубин» — «Локомотив»

«Балтика» — «Крылья Советов»

«Пари НН» — «Динамо»

26-й тур

26 — 28 апреля

«Спартак» — «Локомотив»

«Ростов» — «Оренбург»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Динамо» — «Зенит»

«Ахмат» — «Пари НН»

«Сочи» — «Факел»

«Рубин» — «Урал»

«Балтика» — ЦСКА

27-й тур

3 — 5 мая

«Краснодар» — «Ахмат»

ЦСКА — «Рубин»

«Динамо» — «Сочи»

«Локомотив» — «Ростов»

«Пари НН» — «Спартак»

«Факел» — «Зенит»

«Урал» — «Балтика»

«Оренбург» — «Крылья Советов»

28-й тур

10 — 12 мая

«Зенит» — ЦСКА

«Спартак» — «Краснодар»

«Крылья Советов» — «Ахмат»

«Сочи» — «Пари НН»

«Рубин» — «Ростов»

«Балтика» — «Динамо»

«Факел» — «Урал»

«Оренбург» — «Локомотив»

29-й тур

17 — 19 мая

«Спартак» — «Рубин»

«Ростов» — «Балтика»

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Локомотив» — «Факел»

«Ахмат» — «Зенит»

«Сочи» — «Краснодар»

«Пари НН» — ЦСКА

«Урал» — «Оренбург»

30-й тур

25 мая (суббота)

«Зенит» — «Ростов»

«Краснодар» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Пари НН»

ЦСКА — «Урал»

«Рубин» — «Сочи»

«Балтика» — «Локомотив»

«Факел» — «Ахмат»

«Оренбург» — «Спартак»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Фото ФК «Ростов»

Расписание матчей 1-го тура

Новый сезон чемпионата России по футболу 2023/2024 открое матч между «Динамо» и «Краснодаром». Встреча состоится 21 июля в Москве. Начало — 19:00 (время московское).

21 июля, пятница

19.00 «Динамо» — «Краснодар»

22 июля, суббота

13.00 «Урал» — ЦСКА

15.15 «Пари НН» — «Зенит»

17.30 «Локомотив» — «Рубин»

20.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

23 июля, воскресенье

17.30 «Спартак» — «Оренбург»

20.00 «Ростов» — «Факел»

20.00 «Сочи» — «Балтика»

Турнирная таблица РПЛ: регламент

Чемпион России определяется по наибольшему количеству очков среди всех участников. Команды получают по три очка за победу, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.

При равном количествое очков, положение в таблице определяется поочередно по следующим критериям:

личные встречи (набранные очки, количество побед, разность голов, число забитых мячей);

количество побед во всех играх;

лучшая разность забитых и пропущенных голов;

наибольшее количество забитых голов.

Если команды оказываются равны по данным критериям, в таком случае применяется одно из следующих правил:

во время сезона — команды располагаются по таблице предыдущего сезона;

по окончании сезона — команды проводят дополнительный матч.

Турнирная таблица Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступна в разделе РПЛ нашего сайта.

Где смотреть трансляции матчей РПЛ

Новый сезон чемпионата России в полной мере будет освещать российский спортивный холдинг «Матч ТВ». Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на каналах холдинга. В минувшем сезоне «Матч ТВ» в среднем транслировал по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно было увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.