РПЛ: кто комментирует матчи 1 тура чемпионата России

В пятницу, 21 июля, начинается сезон-2023/24 РПЛ. «СЭ» публикует назначения комментаторов на матчи первого тура чемпионата России по футболу.

21 июля, пятница (время начала эфира — мск)

18.55. «Динамо» — «Краснодар». Георгий Черданцев и Тимур Журавель комментируют на «Матч Премьер»

22 июля, суббота

12.55. «Урал» — ЦСКА. Борис Аболин комментирует на «Матч Премьер»

15.10. «Пари НН» — «Зенит». Роман Трушечкин и Александр Быков комментируют на «Матч Премьер»

17.00. «Локомотив» — «Рубин». Константин Генич и Сергей Дурасов комментируют на «Матч ТВ»

19.45. «Ахмат» — «Крылья Советов». Михаил Моссаковский и Адам Ахмадов комментируют на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

23 июля, воскресенье

17.25. «Спартак» — «Оренбург». Дмитрий Шнякин и Дмитрий Жичкин комментируют на «Матч Премьер»

19.55. «Ростов» — «Факел». Артем Шмельков комментирует на «Матч Премьер»

19.45. «Сочи» — «Балтика». Роман Нагучев комментирует на «Матч ТВ»

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России