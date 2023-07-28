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Сегодня, 15:20

РПЛ: кто комментирует матчи 2 тура чемпионата России

Константин Генич прокомментирует матч 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Комментатор Константин Генич.
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 29 июля, стартует 2-й тур РПЛ сезона-2023/24. «СЭ» публикует назначения комментаторов на матчи предстоящего тура чемпионата России по футболу. Время начала — московское.

29 июля, суббота

15.00. «Крылья Советов» — «Динамо». Константин Генич прокомментирует на «Матч Премьер» (эфир с 14.00)

17.30. «Урал» — «Пари НН». Дмитрий Жичкин и Артем Держун прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)

20.00. «Ростов» — «Зенит». Александр Неценко и Михаил Моссаковский прокомментируют на «Матч ТВ» (с 19.45) и «Матч Премьер» (с 19.30)

30 июля, воскресенье

15.00. «Рубин» — «Оренбург». Роман Титов прокомментирует на «Матч Премьер» (14.00)

17.30. «Факел» — «Локомотив». Артем Шмельков и Владислав Будлянский прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)

20.00. «Краснодар» — «Сочи». Дмитрий Шнякин прокомментирует на «Матч ТВ» (с 19.55)

20.00. «Ахмат» — ЦСКА. Роман Нагучев и Адам Ахмадов прокомментируют на «Матч Премьер» (19.00)

31 июля, понедельник

19.30. «Спартак» — «Балтика». Георгий Черданцев и Александр Аксенов прокомментируют на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (19.30)

РПЛ 2 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
2
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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