РПЛ: кто комментирует матчи 2 тура чемпионата России

В субботу, 29 июля, стартует 2-й тур РПЛ сезона-2023/24. «СЭ» публикует назначения комментаторов на матчи предстоящего тура чемпионата России по футболу. Время начала — московское.

29 июля, суббота

15.00. «Крылья Советов» — «Динамо». Константин Генич прокомментирует на «Матч Премьер» (эфир с 14.00)

17.30. «Урал» — «Пари НН». Дмитрий Жичкин и Артем Держун прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)

20.00. «Ростов» — «Зенит». Александр Неценко и Михаил Моссаковский прокомментируют на «Матч ТВ» (с 19.45) и «Матч Премьер» (с 19.30)

30 июля, воскресенье

15.00. «Рубин» — «Оренбург». Роман Титов прокомментирует на «Матч Премьер» (14.00)

17.30. «Факел» — «Локомотив». Артем Шмельков и Владислав Будлянский прокомментируют на «Матч Премьер» (17.00)

20.00. «Краснодар» — «Сочи». Дмитрий Шнякин прокомментирует на «Матч ТВ» (с 19.55)

20.00. «Ахмат» — ЦСКА. Роман Нагучев и Адам Ахмадов прокомментируют на «Матч Премьер» (19.00)

31 июля, понедельник

19.30. «Спартак» — «Балтика». Георгий Черданцев и Александр Аксенов прокомментируют на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (19.30)

РПЛ 2 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные