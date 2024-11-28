Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:53

РПЛ направила письмо губернатору Самарской области с запросом информации о коррупции в российском футболе

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление общего собрания лиги.

«Клубы РПЛ последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнерами. В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос — один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.

В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц», — говорится в сообщении.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

РПЛ
Вячеслав Федорищев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
В Егорьевске СК возбудил дело после побега двухлетнего мальчика из детсада
В Польше признали победу России в украинском конфликте
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Каманцев опроверг информацию о возможной работе в «Крыльях Советов»
РПЛ соберет внеочередное собрание клубов. Вероятная причина — заявление Федорищева о коррупции в судействе
«Я мог лишиться профессии в том числе». Почему «Крылья» Слуцкого проиграли «Тереку» в 2009-м?
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным видом спорта»
Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?
Ломаев поддержал инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт»: «Сила в правде»
Сегодня
Вчера
Неделя