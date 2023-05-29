РПЛ назвала финалистов премии игрок сезона

РПЛ объявила игроков, которые претендуют на награду лучшему футболисту сезона-2022/23.

В финал по итогам голосования болельщиков вышли форвард «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Зенита» Малком, хавбек ЦСКА Иван Обляков, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий ЦСКА Федор Чалов, голкипер армейцев Игорь Акинфеев, форвард «Локомотива» Артем Дзюба, нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, форвард «Спартака» Александр Соболев и хавбек «Оренбурга» Лукас Вера.

Бонусный балл за победу в голосовании болельщиков получил Квинси Промес.

Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего футболиста сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.