РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего игрока лиги в сентябре

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата России в сентябре. В прошедшем месяце команды сыграли 4 тура.

Пятерка кандидатов:

1. Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, который сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

2. Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович. В сентябре на его счету такое же количество матчей и результативных действий, как у Мансиль.

3. Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в прошедшем месяце провел 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

4. Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян. В четырех играх сентября он забил 2 гола.

5. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который провел 3 сухих матча.

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, и болельщики. Для победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.