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Сегодня, 17:08

РПЛ назвала номинантов на награду «Открытие сезона»

Алина Савинова
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Российская премьер-лига (РПЛ) обуликовала шорт-лист претендентов на номинацию за звание открытия сезона-2023/24.

В число номинантов на награду вошли: Бителло («Динамо»), Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохаммад Мохеби («Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Победители премии «Герои РПЛ» будут определены в 18 номинациях, в девяти из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер. Голосование проходит с 22 апреля по 24 мая. Церемония награждения, на которой будут объявлены имена победителей и вручены награды, состоится 26 мая.

 

 

 

Футбол
РПЛ
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