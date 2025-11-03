РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока октября

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста месяца по итогам октября.

На него претендуют два игрока «Локомотива»: полузащитник Алексей Батраков и нападающий Дмитрий Воробьев, форвард «Динамо» Иван Сергеев, а также вратари Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики».

Победитель определится по итогам трех этапов голосования среди болельщиков, телеэкспертов и легенд РПЛ.

После 14-го тура РПЛ первую строчку в таблице занимает «Краснодар» с 32 очками. На втором месте ЦСКА с 30 очками, а замыкает тройку лидеров «Зенит» с 29 очками.